В Армении — очередной «политический вираж». Никол Пашинян и члены его команды, резко сменив риторику, заговорили о необходимости «менять политику» в отношении Азербайджана и Турции. «Народный премьер» в ходе встречи с жителями села Арагац Армавирской области заговорил о том, что открытие дорог будет играть ключевую роль для развития армянской экономики и промышленности, напомнив в качестве примера о добыче медной руды. После чего вполне резонно напомнил, что «наши железные дороги в Россию и Иран проходят по азербайджанской территории. И мы должны здесь понять, что не можем получить путь по территории Азербайджана, но при этом не давать ему дорогу по нашей территории». И вообще, по словам Пашиняна, необходимо изменить отношение к региону: «Да, в регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, так и они считают нас врагами. В регионе мы должны создать благоприятную атмосферу вокруг Армении. А для этого мы тоже должны изменить нашу точку зрения в отношении региона».

Еще раньше на эту же скользкую тему высказался секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, в подходе Армении к Турции должны быть некие «исправления», и вообще, «однозначно утверждать, что от Турции не исходит никакой угрозы, будет неправильно, но проходящие в регионе действия в целом предоставляют другие возможности». И это заявление Григоряна вызвало в Армении прямо-таки взрыв возмущения. Координатор Движения по спасению Родины, представитель верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян так вообще назвал офис Совбеза «посольством Турции в Армении».

И как это все понимать?

Намеренно оставим в стороне популярные среди противников Никола Пашиняна сумасбродно-конспирологические версии, будто бы это Азербайджан «спонсировал» пашиняновскую «шашлычную революцию» и намерен вновь оказать финансовую поддержку «народному премьеру». Для нашей страны уж точно нет никакой логики и смысла спонсировать Пашиняна после его заявлений «Карабах – это Армения, и точка», пьяных танцев в Шуше и приказов стрелять ракетами «Скад» по Гяндже. Куда важнее понять: что происходит в политической элите Армении? Это реальная смена курса? Или…

Конечно, велик соблазн решить, что Пашинян и его команда наконец-то «сложили два и два», приняли во внимание результаты войны, точнее, военного разгрома Армении, и совершают долгожданный поворот к миру. Тем более что заявления Григоряна и Пашиняна зазвучали как раз в то время, когда армянская военная верхушка озвучила число раненых: 11 тысяч.

Только вот в чем дело. «Обнадеживающие сигналы» Никол Пашинян и члены его команды озвучивали и прежде. Но, во-первых, никогда не говорили, на какие именно уступки готова Армения. А во-вторых, тут же намекали: все, мол, будет зависеть от того, на какие уступки готов Азербайджан. Проще говоря, еще не очерченный толком «компромисс» тут же превращался в предмет вполне реального торга.

И сегодня изрядную пищу для размышлений дает заявление главы МИД Армении А.Айвазяна в парламенте Армении. Как бы он тоже рассуждал о том, что «мы все понимаем какие перспективы в регионе может создать установление мира», что «в истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить добрососедские отношения», а Ереван «не ищет врагов себе в регионе», так как очень хорошо знает цену миру, так что армянская дипломатия впредь будет более прагматичной в выстраивании отношений с соседями. Только вот при этом, во-первых, не уточнил, означает ли это, что Армения готова признать сложившиеся в регионе границы и отказывается ли она от территориальных притязаний к Турции и планов новой оккупации Карабаха, которые неоднократно озвучивал сам Айвазян. А во-вторых, глава армянской дипломатии заявил: Ереван для установления мира в регионе ожидает от Анкары пересмотра ее «агрессивной политики». И вот это уже заставляет озвучивать с изрядным скепсисом неприятный и немодный вопрос: так произошел ли в армянской политике реальный поворот к миру? Или там в очередной раз пытаются выторговать в обмен на туманные намеки вполне реальные «авансы» и подарки?

Только вот, похоже, в команде Пашиняна на минуточку позабыли маленькую деталь: Армения сейчас не в том состоянии, чтобы особенно резво торговаться и топать ножками. А грозить перебинтованным пальчиком тоже не очень убедительно. Так что выбор для нее остается прежним: или пройти свою дорогу к миру, или…готовиться ко второму удару «Железного кулака».

Нурани, обозреватель

Minval.az