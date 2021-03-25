Есть старое правило: вначале ты работаешь на репутацию, а затем репутация работает на тебя. Все справедливо, только вот есть один нюанс: дальше собственной репутации надо соответствовать. А с этим «напряженка» у многих, включая, к примеру, Британскую телерадиовещательную корпорацию — ВВС.

Корреспондент этого некогда уважаемого СМИ тиснул на сайте слезливый репортаж об «исчезнувшей армянской церкви» в Джебраиле. С полным набором вздохов: ах, вот тут стояла армянская часовня, ах, теперь ее нет, вот мы ее ищем по «телефонной» геолокации, и вот пустырь, где она раньше стояла…

Только вот в чем дело.

Для начала, в окружающих бывшую НКАО и находившихся более четверти века под армянской оккупацией 7 административных районах Азербайджана, включая Джебраильский, сколько-нибудь заметного армянского населения до конфликта попросту не было. А следовательно, не было и церквей, часовен и прочей армянской религиозной инфраструктуры.

А вот о том, что происходило на этих землях за годы армянской оккупации и о чем в своем репортаже ВВС не сочла нужным упомянуть, надо бы поговорить особо. За более чем четверть века оккупации на захваченных азербайджанских землях было разрушено все: города, села, дома, мечети, школы, музеи, дворцы культуры…Масштаб вандализма оккупантов становится понятен только сейчас.

Что-то, впрочем, оккупанты все же пытались строить — казармы, военные городки и т.д. Но напомним журналистам общепринятые в мире нормы: строить что-либо где-либо без разрешения законных властей и законных хозяев земли нельзя. Даже на небольшую постройку требуется получить разрешение и оформить множество бумаг. А значит, вся строительная деятельность на захваченных азербайджанских землях априори была незаконной. Тем более если речь шла и идет о военной инфраструктуре.

А эта «часовня», по которой так демонстративно рыдает Би-Би-Си, была построена в 2017 году на территории военной части. А значит, априори являлась по сути военным объектом. Более того, сообщая о ее строительстве и освящении, тогда же, осенью 2017 года, армянские СМИ радостно взвизгивали: «великолепная новость, еще раз подтверждающая, что ни о каком «возврате» туркам освобожденной армянской земли не может быть и речи», «фактом строительства и открытия храма еще раз было убедительно подтверждено, что это — армянская земля» и т.д.

То есть, если кто не понял, строительством этой «часовни» на территории военной части Армения, уже после апрельских боев 2016 года, демонстрировала, что выполнять резолюции СБ ООН и уходить из окружающих бывшую НКАО районов Азербайджана она не намерена.

Наконец, как напомнил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, в том же 2017 году в качестве официального представителя МИД он сделал заявление «о незаконном строительстве военной часовни в оккупированном Джебраиле, где никогда не жили армяне». Тогда, добавим от себя, МИД выразил обеспокоенность этим фактом и подчеркнул, что цель этого строительства — придать конфликту религиозный характер и воспрепятствовать его урегулированию. Тогда же в Азербайджане подчеркнули, что эти действия не имеют ничего общего с духовными принципами христианства. Официальный Баку проинформировал о происходящем сопредседателей МГ ОБСЕ. Сопредседатели затем посетили Джебраильский район, и в ходе этого визита представители армянской стороны подтвердили сам факт незаконного строительства «военной часовни».

Что же касается всхлипываний и вздохов о ее «разрушении», то напомним еще раз: за освобождение Джабраила шли бои, и в их ходе «военная часовня», которая, еще раз, располагалась на территории военной части, и получила серьезные повреждения.

Здесь можно было бы поставить точку. Только вот есть еще одна сторона вопроса. О том, что на оккупированных азербайджанских землях армянские оккупанты развернули кампанию перманентного грабежа и вандализма, Азербайджан говорил еще до второй карабахской войны. МИД Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева подготовили на нескольких языках издание «Война против Азербайджана: под прицелом культурное наследие». Теперь, после освобождения, Азербайджан представил мировому сообществу предостаточно неопровержимых фактов и доказательств. Более того, ранее оккупированные, а ныне освобожденные земли не раз посещали и зарубежные дипломаты. Но почему в этом случае Би-Би-Си не готовит сюжетов, как армянские оккупанты держали в мечетях свиней и коров, как они варварски уничтожали азербайджанское историческое и культурное наследие? К сожалению, Би-Би-Си сегодня превращается в пропагандистский инструмент Армении — страны, которая 30 лет продолжала оккупацию азербайджанских земель, превратила в беженцев миллион граждан Азербайджана, грубейшим образом попирала их человеческие права. К сожалению, из деятельности Би-Би-Си журналистский профессионализм ушел вполне по-английски — не прощаясь.

Только вот вопросы сегодня не только к Би-Би-Си. До каких пор мировое сообщество будет воздерживаться от адекватной реакции на выходящее за все мыслимые рамки наглое и вызывающее поведение Армении и ее перманентное политическое мошенничество?

Впрочем, однажды, в ходе 44-дневной войны, Армения за свое поведение уже поплатилась. Только вот это не значит, что азербайджанское общество будет молча терпеть подобные двойные стандарты.

Нурани, обозреватель

Minval.az