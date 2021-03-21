Говорят, если не знать в какую гавань плыть, не видать попутного ветра. А еще нужно знать, кому вверяешь управление кораблем и с каким грузом пускаешься в плавание.

В дороге всякое ведь бывает. Случается, когда корабли с товаром захватывают пираты. Необузданная страсть к наживе порой выходит им боком ввиду элементарного незнания правил судовождения.

Критический крен служит сигналом неладного не только для обитающих в трюмах грызунов, но и для смекалистых похитителей, понимающих, что промедление смерти подобно.

Спасая паршивую шкуру, они плюют на судьбу пассажиров, ретируются, дабы не затянуло в воронку. Зачастую их все равно бросает в смертельную бездну, уж настолько обширным становится критический ареал.

Напоминающую тонущий корабль Армению проницательные бандиты покинули, не дожидаясь катастрофы. Знали, что крушения не избежать. Теперь издалека наблюдают, как посудина безнадежно барахтается в штормовой стихии.

Менторски философствуют о промахах тех, кто ныне на мостике. Это неспроста. Критикам жизненно важно скрыть свою губительную роль иудалиться подальше от ответственности.

Истый пират, третий президент Армении Серж Саргсян, наблюдая за развитием гнетущего сюжета, продолжает склонять капитана, который лишил его штурвала. Положение меняется из плохого в худшее, и все более отчетливо проясняются как контуры трагедии, так и ошибки виновников.

Пользуясь моментом, экс-глава злорадствует, спихивая свои преступные промахи на человека, который сменил его на рулевой позиции.

Никол Пашинян порядком подкачал с решительностью. Будь он расторопен и непреклонен в деле спасения страны от пагубного управления предшественника, мог бы спасти положение. Для того нужно было избавиться от карабахского балласта, которым обзавелись пираты, навязав народу губительную массу.

Знал, что это крайне необходимо, но не нашел сили средств для облегчения положения.

Экс-президент, продолжая называть своего последователя «капитулянтом», во всю горланит, будто Пашинян обманывает народ, вводит его взаблуждение, «подгоняя историю переговорного процесса под собственные политические, антинародные цели».

Наконец, Саргсян скидывает с себя ответственность за гибель тысяч солдат-оккупантов и зачистку территорий от агрессора. Он выставил счет оппоненту в виде «безропотного отношения к посягательствам врага по отношению к границам Армении, трусливых заигрываний с врагом, уничтожение тысячелетних культурных ценностей в Карабахе» и так далее. Будто не сам он на заре конфликта поднял армян Азербайджана на пролитие крови, избрав сепаратизм и войну, как средство достижения цели.

Он же на протяжении лет, оглашая фальшивыемиролюбивые призывы, крушил политический процесс, угрожал Азербайджану новыми захватами, стимулировал подонков-сепаратистов на уничтожение азербайджанцев, их бесценного культурно-исторического наследия.

Став политическим банкротом, ныне пытается растормошить обессилившую гражданскую массу дешевыми импульсами, заявляя, будто Баку угрожает границам Армении. Провинциальным словоблудием снова пытается подбить людей на свою реинкарнацию.

Однако забывает, что народ его, равно как и Роберта Кочаряна, отверг вчистую. Прозревшие люди не желают более идти на поводу у профессиональных мошенников, хищнически обобравших соотечественников и приведших Армению к краю бездны.

Не удивительно, что человек, на котором горит шапка, обвиняет Пашиняна во всех грехах, в невиданной лжи, выставляя себя благочестивцем, хотя общеизвестно, как Саргсян неустанно обманывал народ на протяжении четверти века, обещая золотые горы, слаженную и самодостаточную жизнь.

Люди устали от брехни шулеров, осознав безнадежность положения, когда во власть приходят коварные узурпаторы с волчьим аппетитом.

Третий президент распинается, дескать, ложь Пашиняна раскрылась в Москве в ходе заседания Горчаковского клуба в апреле 2020 года с участием представителей клуба поддержки общественной дипломатии (в формате телеконференции), когда министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о представленном сторонам конфликта нового проекта, предусматривавшего поэтапный вариант урегулирования.

Возможно, Пашинян сознательно нагонял туман на действовавшее положение, заявляя об отсутствии переговорного документа. Однако он не первый, кто заведомо отвергал варианты урегулирования ради сохранения статус-кво. Достаточно вспомнить судьбу Мадридских принципов, Казанского документа, что угодили в пустоту с легкой руки самого Саргсяна.

Пашинян в сооружении преград на пути к подлинному миру как раз оказался самым слабым раскольником мирного процесса. Не потому ли утрирует его грехи экс-президент?

Его неуклюжие маневры не в состоянии обнулить личный пассив, коль речь о провале мирного процесса. Как раз в наработке актива в раскрутке маховика насилия, бесконечных преступлений Саргсяна с собратом Робертом Кочаряном и побил абсолютный рекорд.

В своих обвинениях Пашиняна экс-президент не косвенно, а прямо признает свою вину в разжигании межнациональной розни, что вылилось в многолетнюю войну, повлекшую за собой смерть тысяч и тысяч людей. Не лучше ли начинать с себя в признании грехов?!

Даже если Москва в пашиняновское время предлагала вернуть Азербайджану семь районов, оставив за чертой повестки вопрос о статусе, это могло стать выигрышем для Еревана. Но ястребы рьяно блокировали действия новой власти, угрожая физической расправой всем, кто отважится на диалог, на компромиссы с Баку.

Азербайджан обозначил позицию, твердо сказав, что Карабах, что со статусом, что без, не может быть вне его юрисдикции. Сказал и на своем устоял.

Наконец, Саргсян апеллирует к апрелю 2020-го, но тщательно обходит стороной апрель 2016-го, который прозвучал сигналом красной тревоги для агрессора.

После досточтимой блиц войны Серж Азатович осознал уязвимость своей страны и отступил в зону абсолютного очковтирательства, но не позабыв о своем кармане. И потекли в него новые финансовые потоки под предлогом неотложных военных закупок.

Ныне Пашинян понимает, что разблокирование коммуникаций есть единственно верный шаг, способный вывести Армению из тисков неопределенности. Оппозиционеры мешают, продолжают вслед кричать, будто он предатель.

Интересен контраргумент премьера, озвученный в ходе посещения регионов. «А может кто-то объяснит, в чем мое предательство? В том, что мы не грабим, не покупаем в европах, америках дома, недвижимость, не накапливаем в швейцарских банках миллионы, не строим дворцы?!».

И в самом деле, 20 лет народ Армении вслух говорил о грабеже, которым занимались бывшие президенты-преступники. По словам премьера, предшественники не удосужились после провала 2016 года решить даже проблему дефицита нижнего белья, еды для солдат.

Резонно рассуждает Никол Пашинян, говоря, «да, мы виноваты, что за два года не решили вопросы, которые не были решены в течение 20 лет». Интересно, есть ли ответы на нериторическиевопросы у Сержа Азатовича, который завел государственный корабль в зону шторма, позорно покинув терпящий крушение корабль первым.

Чего там говорить, капитан он никудышный. Да и политик, мягко говоря, притворный и циничный, от чего всем худо.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az