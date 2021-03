В Исландии начал извергаться вулкан Фаградалсфьяль, который до этого не проявлял себя 900 лет. Вулкан находится в 35 километрах от столицы страны Рейкьявика, пишет CNN.

По словам местных жителей, небо над столицей стало красным.

Вулкан проснулся примерно в 20 часов по киевскому времени. Через пару часов извержения лава покрывала площадь около одного квадратного километра.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office — IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021