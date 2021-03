Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter о крепости Шахбулаг в Агдаме.

Хикмет Гаджиев написал: «Шахбулаг. Агдам. Фальшивая мифическая история о Тигранакерте окончена».

По поручению президента Азербайджана группа местных СМИ и лидеров НПО, блоггеров и общественных активистов посетила освобожденный Агдамский район. Руководителей СМИ и общественных организаций, блогеров и общественных деятелей сопровождал помощник президента — руководитель внешнеполитического управления Администрации президента.

Shahbulag. AGDAM. Falsified mythic story about tigranakert is over. pic.twitter.com/oTFSeC1ZWG

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 13, 2021