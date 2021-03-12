По последним оценкам экспертов, каждый месяц во всем мире выбрасывается примерно 129 миллиардов масок для лица. Это 3 миллиона в минуту. Большинство из них — это одноразовые изделия, состоящие из пластиковых микроволокон.

«В связи с увеличением количества сообщений о ненадлежащей утилизации масок, необходимо срочно признать эту потенциальную экологическую угрозу и предотвратить ее превращение в следующую проблему с пластиком», — предупреждают исследователи, выводы которых приводит National Geographic со ссылкой на Frontiers of Environmental Science & Engineering.

Токсиколог-эколог Элвис Генбо Сюй из Университета Южной Дании и профессор гражданской и экологической инженерии Чжийонг Джейсон Рен из Принстонского университета напоминают, что одноразовые маски представляют собой пластиковые изделия, которые не поддаются биологическому разложению, но могут дробиться на более мелкие пластиковые частицы, а именно микро- и нанопластики, широко распространенные в экосистемах.

Сегодня производство одноразовых масок сравнимо с масштабами производства пластиковых бутылок, которое оценивается в 43 миллиарда изделий в месяц. Однако, в отличие от пластиковых бутылок (из которых около 25% перерабатывается), нет официального руководства по переработке масок, что делает их предметами, которые наиболее вероятно утилизируются как твердые отходы.

Если одноразовые маски не утилизировать с последующей переработкой, как и другие пластиковые отходы, они могут попасть в окружающую среду, пресноводные системы и океаны, где в результате выветривания может образоваться большое количество микрочастиц (менее 5 мм) в течение относительно короткого периода времени. В дальнейшем эти частицы фрагментируются на нанопластик (менее 1 микрометра).

«Новейшая и большая проблема заключается в том, что маски сделаны непосредственно из пластиковых волокон микроскопических размеров (толщиной от ~ 1 до 10 микрометров). При разложении в окружающей среде маска может выделять больше микрочастиц пластика, что проще и быстрее, чем объемные пластмассы. подобные пластиковым пакетам», — пишут авторы исследования.

Эксперты добавляют, что ситуация может усугубиться благодаря появлению нового поколения масок, которые напрямую используют наноразмерные пластиковые волокна (с диаметром менее 1 микрометра) и добавляют новый источник пластикового загрязнения.

Исследователи подчеркивают, что пока не существует достаточного количества научных данных о деградации масок в природе.

«Но мы знаем, что, как и другой пластиковый мусор, одноразовые маски могут также накапливать и выделять вредные химические и биологические вещества, такие как бисфенол А, тяжелые металлы, а также патогенные микроорганизмы. Они могут оказывать косвенное неблагоприятное воздействие на растения и животных и людей», — заявляет Элвис Генбо Сюй.

Исследователи предложили четыре меры, которые могут поспособствовать решению этой проблемы:

установка мусорных баков, предназначенных только для масок (для их дальнейшей утилизации);

разработка правил соблюдения с отходами из масок;

замена одноразовых масок на многоразовые, например хлопковые маски;

рассмотрение возможности разработки биоразлагаемых масок.

Обязательное ношение масок для лица было принято в большинстве стран мира с началом пандемии коронавируса как профилактический способ предотвращения распространения инфекции.

Minval.az