Открытие Зангезурского коридора является одним из важнейших вопросов. Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем. Высоко оценив ту поддержку, которую во время войны оказали Азербайджану пресса и все общественные структуры Турции, глава государства отметил: «Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе, в частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого».

Только вот у официального Еревана, судя по всему, планы другие. Информацию к размышлению дает не только истерика вокруг видеозаписи Кафана с голосом на азербайджанском языке. В ответ на слова президента Азербайджана о Зангезурском коридоре пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян устроила очередную истерику: «В совместном заявлении от 9 ноября упоминается только один — Лачинский коридор. В заявлении от 9 ноября ни о каком коридоре через территорию Армении не говорится». Можно, конечно, посоветовать ей сначала внимательно перечитать это заявление, а уже потом выходить к журналистам.

Но вот что интересно. В Ереване и сами понимают, что без Зангезурского коридора не получат «ключ» от транзита в Россию через территорию Азербайджана. И, открыто срывая зангезурские договоренности, пытаются установить прямую сухопутную связь с Россией «альтернативным способом».

Вспомним: до 44-дневной войны в Армении не ограничивались надеждами, что вот еще немного — и мировое сообщество вступится за Армению, устроит Баку и Анкаре «выкручивание рук» и заставит «прекратить блокаду». Уже в 2011 году здесь рассуждали, что надо, мол, возобновить наступление на Азербайджан и двинуться вдоль северного берега Мингячевирского водохранилища, чтобы выйти к южным границам России. Можно долго спорить, насколько с этими планами связаны ракетные удары Армении по Гяндже и Мингячевиру. Но теперь, после военного разгрома, уже не получится рассуждать о новых территориальных захватах. А после подписания трехстороннего соглашения — продолжать вопить о «блокаде» и требовать от всех вмешаться и помочь многострадальной Армении.

И вот на этом фоне небезынтересное прочтение получают новости из оккупированной грузинской Абхазии. Где, напомним, примерно месяц назад местный «парламент» обратился к Госдуме РФ: они, дескать, готовы «на равноправной основе» принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Арменией. Идея заведомо карикатурная. Если кто забыл, Абхазия — это оккупированная Россией часть Грузии, и ни о каком «равноправном участии» в открытии транзита без урегулирования грузино-абхазского конфликта сухумским марионеткам лучше не мечтать и не смешить публику. В экспертном сообществе и Азербайджана, и Грузии идею предсказуемо высмеяли.

Но прошло еще несколько недель, и в Сухуми был арестован Ахра Авидзба — этакий «боевик-гастролер», успевший повоевать против Украины на Донбассе и даже получивший от местных сепаратистов звание «Герой ДНР». Сей субъект, напомним, до 9 ноября занимал пост «помощника президента Абхазии по международным делам», а едва уйдя в отставку, призвал местных сепаратистов…принять «беженцев из Нагорного Карабаха».

А вот тут нужно вспомнить: в Абхазии в девяностые годы «отметились» аж два армянских батальона, которые, впрочем, предпочитали заниматься расправами с мирным грузинским населением. Но затем прошло время, и «боевое братство» дало трещину. Сегодня в оккупированной Абхазии идет впечатляющая грызня между местными кланами и группировками, включая и армянскую общину. У которой к тому же есть влиятельные внешние защитники и в Москве, и в Краснодаре — в отличие от самих абхазов, кстати говоря. В армянских кругах уже открыто строят планы создания «армянской автономии» в Абхазии. А в Ереване не сомневаются: вот еще немного — и Россия преподнесет своему «форпосту» и Абхазию, и «коридор» через Грузию, и еще что-нибудь.

Только вот не учли, что время безнаказанной перекройки границ на Южном Кавказе уже закончилось. По требованиям и капризам побитой Армении — тем более. А уж арест Авидзбы не оставил сомнений: от планов «приармянивания» Абхазии не в восторге не только в Сухуми, но и в Москве, которой очередная «головная боль» в этом регионе нужна в последнюю очередь. «Абхазские надежды» Еревана предсказуемо рухнули.

И это лишь маленькая доля той цены, которую придется платить Армении за попытки сорвать договоренности по Зангезуру. Просто потому, что если Лачинский коридор и российские миротворцы в Ханкенди — это жест доброй воли Азербайджана, чья армия стояла на подступах к Ханкенди и простреливала дорогу на Лачин, то вот Зангезурский коридор — это условие капитуляции Армении. Так что ей лучше не проверять методом тыка, чем закончатся попытки ревизии этих условий.

Нурани

Minval.az