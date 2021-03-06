Новое подразделение будет бороться не только с наркотрафиком, но и с теми, кто получает от него финансирование, — речь о различных повстанцах, в первую очередь — об Армии национального освобождения.

Как сообщает портал Warcats, колумбийские военные объявили о создании подразделения под названием «Отряд по борьбе с наркоторговлей и угрозами из-за рубежа» (CONAT). Оно насчитывает семь тысяч человек личного состава, оснащено вертолётами и бронетехникой.

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Целью CONAT является борьба с наркоторговлей — не только ради блага людей, но и для того, чтобы лишить финансирования различных инсургентов, промышляющих этим делом. В первую очередь речь об Армии национального освобождения (ELN), войну с которой колумбийские власти ведут уже больше полувека.

Президент страны Иван Дуке Маркес, выступая перед военными на базе Толемаида, крупнейшей в Колумбии, назвал создание подразделения «историческим моментом». В своей речи он весьма грозно рассказал о том, как CONAT кованым сапогом порядка и острым штыком закона пройдётся по партизанам, повстанцам, бандитам и прочему дестабилизирующему элементу.

Иностранные эксперты, кстати, оказались весьма обеспокоены, уловив в его словах намёки на то, что Колумбия может вернуться к такому радикальному методу борьбы, как опыление с воздуха ядовитыми веществами плантаций, где выращивается сырьё для производства наркотиков. Они прекратили это делать в 2015 году под давлением мировой общественности, поскольку распыляемые гербициды наносили вред не только плантациям коки, но и окружающей природе, а также местному населению.

Minval.az