Корпорация Boeing представила видео с испытаний одной из своих главных новинок — истребителя F-15EX. Способный нести рекордное количество ракет класса «воздух — воздух» истребитель F-15EX, несомненно, одна из самых любопытных разработок ВПК последних лет. Как сообщает Naked Science, вскоре эта машина заступит на службу ВВС Соединенных Штатов.

Истребитель способен взять до 22-х ракет класса «воздух — воздух». Помимо этого, он может нести широкий арсенал вооружений класса «воздух — поверхность». В состав арсенала истребителя могут входить и гиперзвуковые ракеты.

Первые самолеты F-15EX американские ВВС должны получить уже в скором времени. Всего, согласно ранее озвученным планам, Военно-воздушным силам могут передать две сотни таких машин.

Watch as @USAirForce test pilots take to the skies for the first time in the #F15EX, with its official U.S. Air Force livery. The recent flight paves the way for delivery. pic.twitter.com/smPvUXIiNf

— Boeing Defense (@BoeingDefense) March 3, 2021