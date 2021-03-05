Роберт Кочарян, второй президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида, в очередной раз напомнил о себе. Сей субъект провел пресс-конференцию, где, кроме всего прочего, предрек новую войну за Карабах. Рассуждал Роберт Седракович как бы о том, что унизительные для Армении положения трехстороннего заявления от 10 ноября — это следствие провала политики армянских властей, а не Минской группы ОБСЕ, и что эта площадка вообще-то нужна Еревану. А затем выдал главное. Дескать, в будущем могут появиться триггеры, способные разжечь войну в регионе с новой силой, потому как «мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго».

А вот тут поподробнее. Трехстороннее заявление от 10 ноября, что вполне предсказуемо, не нравится в Армении очень многим, и это еще мягко сказано. Реваншистские настроения здесь тоже весьма и весьма популярны. Но если большинство политиков пока что пытаются «проверить на прочность» мирный процесс при помощи слезливой дипломатии или лоббизма, то Кочарян впервые заговорил о возможности новой войны. И сослался при этом на международный опыт, правда, не уточнив, какой именно. Впрочем, большинство экспертов в таком случае тут же вспоминают Германию, которая проиграла первую мировую, сочла Версальский мир ну до ужаса несправедливым, проголосовала в 1933 году за Гитлера, который как раз и обещал «реванш» и новые земли на востоке,..и вряд ли имеет смысл напоминать, какой катастрофой для Германии закончилась попытка силовой перекройки итогов первой мировой. Но даже если отбросить исторические параллели, то уже не получится не спросить у Роберта Седраковича: он не в курсе, что в Карабахе разгромили именно армию, созданную им и его преемником Сержем Саргсяном, о чем не раз напоминал президент Азербайджана? Роберту Кочаряну и его «фан-клубу» мало одной проигранной войны, и там страстно желают попробовать еще раз? И потерей каких территорий для Армении этот «еще раз» закончится?

А вот о «фан-клубе» надо бы поподробнее. Во всяком случае, весьма интересное «прочтение» этому заявлению Роберта Седраковича придает то обстоятельство, что в Москве его назвали «дружественным России политиком». Причем сделал это не Тигран Кеосаян или, скажем, Константин Затулин, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И как это понимать? Песков обозначил, кто именно на армянском поле является «кандидатом Кремля»? И этот выбор пал именно на соучастника Ходжалинского геноцида? Который, в качестве вишенки на торте, назвал «несправедливым» мир, заключенный при российском посредничестве, и теперь обещает новую войну за Карабах?

Конечно, строго говоря, Дмитрий Песков рассуждал о том, что «участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои решения с президентом России», и «это совершенно абсурдная постановка вопроса». Но при этом заявил: «Сам Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с РФ. Это человек, который приложил немало сил для развития своей страны, и мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией».

Опять-таки можно посоветовать не рисовать «черта на стене» и напомнить, что Песков как бы даже «отграничивался» от Кочаряна. Наконец, на той же пресс-конференции Кочарян заявил, что такие-сякие власти Армении фальсифицировали его тест на коронавирус, пытаясь таким образом «закрыть вопрос» с весьма неприятной историей своего несостоявшегося визита в «первопрестольную». Как уже не раз рассказывалось в СМИ, в том числе в Minval.az, 30 октября, в разгар войны, когда разгром Армении был, в общем-то, уже предопределен, Роберт Седракович, находившийся тогда в Карабахе, поспешил оттуда убраться, объявил, что он собирается в Москву, встретится там с влиятельными персонами и обязательно привезет «спасательный круг» для Армении, но в Москву так и не поехал. По официальной версии, у Роберта Кочаряна вдруг оказался положительным тест на коронавирус. По неофициальной, никаких встреч с представителями российского руководства «заквасить» не удалось, а возвращаться ни с чем не хотелось. Да и во время 44-дневной войны пророссийские надежды Армении рассыпались со слишком уж громким треском, чтобы строить новую военную стратегию на надеждах, что «заграница, то есть Москва, нам поможет» и для начала выдаст Армении несколько миллиардов долларов на восстановление армии, на что уже намекал Роберт Кочарян.

Только вот слово, как известно, не птица, вылетит — не отмоешься. Особенно если это слово пресс-секретаря президента страны. И столь же логично от обещаний и заверений Кочаряна можно «перекинуть мостик» к обещаниям посла РФ в Армении Копыркина, что Москва поможет Армении восстановить армию, а Копыркин — это уже официальное лицо. Намеренно оставим в стороне рассуждения, принесет ли Москве ставка на Кочаряна особые дивиденды на внутриармянском поле. Только вот нет сомнений, что из всего этого свои выводы сделают уже в Баку. Где задают свои вопросы: в какой степени Москва готова взять на себя ответственность за слова этого «большого друга России»? Который — назовем вещи своими именами — подрывает ее же миротворческий проект? И на что теперь ориентироваться в своей политике — на официальные заявления Москвы или на то, что происходит «в поле»? Тем более что известный принцип «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» тоже никто не отменял?

И да, как раз в эти же дни стало известно, что США выделяют солидный грант на восстановление в Армении дружеских отношений с Азербайджаном и Турцией. И если Россия на этом фоне берет под свое покровительство именно Кочаряна, который обещает новую войну за Карабах и называет нынешний мир в регионе «несправедливым», то на выходе получается слишком уж красноречивая демонстрация, кто в регионе выступает за мир, а кто покровительствует реваншистам.

И теперь Москве придется приложить титанические усилия, чтобы отмыться от Кочаряна. Если, конечно, это вообще окажется возможным.

Нурани

Minval.az