Перенапряжение всегда характеризуется нарушениями в выполнении привычных функций. Например, чрезмерные нагрузки на мозг аукаются непониманием тривиальных истин, и мыслительный аппарат человека вдруг начинает неадекватно воспринимать обычные вещи.

Судя по последним событиям внутриполитической жизни Армении, истеблишмент переживает глубокий моральный кризис. Предпринимаемые официальными инстанциями усилия привели к тому, что ослаблена реакция на происходящие в регионе процессы.

Министерство иностранных дел неистово маневрирует, лезет из кожи вон, чтобы искусственно воссоздать картину стабильности, но снова получается трэш.

Вообще, разобранное состояние властных структур, серьезные нарушения в координации работы ведомств, которые несут ответственность за внешнеполитический блок, актуализируют нериторический вопрос – в чем причина общенационального сбоя.

Есть вполне лапидарный ответ – причина в безудержном воспроизводстве лжи. Ее было и есть столько, что дело с осушением армянского болота фальши представляется сверхпроблематичным.

Впору вспомнить картину недавнего прошлого. В разгар военных действий, когда военная машина Азербайджана один за другим уничтожала мощные оборонительные и наступательные редуты страны-агрессора, армянский массовый пользователь информацией, отмахнувшись от национальных источников, хором переключился на контент азербайджанских медиа.

То был момент прозрения для рядовых граждан, которые, окончательно разуверившись в добропорядочности властей, подставляющих средства массовой коммуникации, переключились на волну вещания страны, с которой Армения воевала.

Вот классический пример перенапряжения от лжи. Причем, не важно, кто за ней стоит, как готовится лапша по-армянски. Главное в том, что ее производят все и в массовом масштабе, и в конце концов от нее устают даже самые доверчивые и убежденные в собственной правоте.

Пресыщения и злоупотребления непременно превращаются в бич, и впоследствии оборачиваются настоящим бедствием.

Конечно, в условиях жесткого противостояния участникам процесса приходится делать ложные и искаженные вбросы, предпринимать дезинформационные атаки, дабы запутать противника. Но в случае с Арменией другой случай.

Масштаб и обороты фальсификаций имели место всегда, и до, и в ходе военных действий, и они настолько велики, что сбивают с толку самих производителей фейковой продукции.

Но МИД Армении ныне под руководством нового начальника упорно видит в белом черное, продолжает наводить фокус на очевидные истины, нарушая закон резкости визуального искусства. Такая вот бракованная у Еревана политическая оптика, усиливающая обман зрения.

Армения вчистую проиграла Азербайджану, а это означает, что позорно споткнулась и ее пузыристая пропаганда, не выдержала экзамена система ее политических ценностей. Сегодня впору ставить ребром вопрос – на какие приоритеты придется ориентироваться в будущем?

Парадоксально, что в Ереване считают, что не все потеряно, и это дает основания усиливать темпы воспроизводства новых партий инсинуаций. Вот и возвещают, будто «Азербайджан продолжает политику ненависти в отношении армян, что является источником нагорно-карабахского конфликта»

Поразительно, что в Ереване до сих пор не угомонились «новаторы», завлекающие в сети обмана сограждан тем, что нахраписто переворачивают очевидные смыслы бессовестным образом. Например, утверждают, дескать, прежде из Баку звучали заявления типа «армянский народ является врагом номер один», а теперь им на смену пришли измененные версии типа «армянский народ — не враг Азербайджана». Пафос вброса в том, что не стоит верить утверждениям Баку.

Не трудно убедиться в стремлении МИД Армении и дальше придерживаться иллюзорной политики. Она предстает в реальных очертаниях ввиду действия той же бракованной оптики.

Достаточно вопросить – какая ненависть к армянам может быть у азербайджанцев, коль в Армении ныне нет ни одного азербайджанца, а в Азербайджане их живет несколько тысяч?!

Разве не азербайджанофобия вынудила армянских радикалов и националистов в конце 80-х годов всколыхнуть положение, доведя дело до полноценной войны?

По какой причине тогда бесновались шакалы-тюркофобы вроде балаянов, егитянов, кочарянов и саргсянов, когда со смаком рассказывали о своих подвигах по умерщвлению азербайджанских детей? Есть ли свидетельства зверств азербайджанских военных и политиков над армянскими детьми? Их нет.

Азербайджанцы не дошли до животного состояния, чтобы снимать кожу с армянских детей, доводя их до медленной и мучительной смерти. А армянские подонки-изверги делали это, а потом кичились своей дикостью. Даже хищные кошки, прежде чем утолить голод, сперва умерщвляют жертву, а потом ее поедают. Армянским же хищникам доставляли удовольствие истязания беззащитных детей.

Если в Ереване воистину озабочены проблемой восстановлением мира, доверия и стабильности, то пусть начинают с себя. Без отказа от воспроизводства фобий, подавления комплексов, что глубоко осели в их плавающем сознании, дело не пойдет.

Азербайджан, как и утверждает президент Ильхам Алиев, «передал Еревану всех военнопленных», далее убрал «вопрос статуса Карабаха из повестки», и в этих вопросах пора признать поставленные точки. Конфликт завершен, Нагорный Карабах, как был, так и останется исконной землей Азербайджана. Смогут ли в дальнейшем там проживать азербайджанские армяне, будет зависеть от того, насколько быстро прозреют армянские политики, чтобы более не соваться в чужой огород.

Чем раньше армянские политики и дипломаты выведут из оборота словосочетания и обороты наподобие «агрессия против Карабаха», «право на самоопределение армян Карабаха», «геноцид армян» и прочую чепуху, тем скорее найдут разрешение открытые вопросы.

Чудовищная армянская ложь более не работает, ее функция выработалась ввиду контрмер азербайджанской стороны.

Чтобы избавить себя от тягостного состояния, нужно отказаться от ресурсов и инструментария фальшивого производства. Это станет также началом конца периода перенапряжения.

А там, глядишь, все нормальные функции тоже восстановятся.

Тофик Аббасов

Minval.az