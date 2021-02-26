25 февраля в конференц-зале отеля „Time” в Кишиневе совместно с Посольством Азербайджанской Республики в Молдове и Конгрессом азербайджанцев в Молдове (KAM) состоялось памятное мероприятие посвященное 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида совершенного армянами против азербайджанцев во время Первой карабахской войны.

На мероприятии также присутствовали: Дмитрий Дьяков, председатель фракции Демократической партии в молдавском парламенте; Односталько Владимир и Никита Цуркан, депутаты Социалистической партии; Виталий Андриевский, директор Института эффективной политики Молдовы, доктор исторических наук, политолог; представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции, представители дипломатического корпуса аккредитованного в Молдове, посол Болгарии, дипломаты посольств Турции, Венгрии, России, Украины и Беларуси, представители турецкой, еврейской, грузинской и других общин, проживающих в стране, азербайджанские и местные студенты, а также ряд представителей молдавских СМИ.

Выступивший на мероприятии депутат Д. Дьяков осудил совершенную армянами Ходжалинскую трагедию, рассказал о важности мирного сосуществования народов, затронул вопрос территориальной целостности Молдовы, отметил, что наши народы пережили подобные трагедии, и выразил солидарность в память о резне.

В ходе мероприятия политолог В. Андриевский отметил успешное развитие как политической, так и социально-экономической сфер Азербайджана на протяжении многих лет.

“Азербайджан будет стремительно расти,реабилитировать разрушенные армянами регионы. В результате дальновидной политики азербайджанского лидера в освобожденных регионах были реализованы различные масштабные проекты. Благосостояние армян будет расти вместе с проживающими в этих районах азербайджанцами”, – сказал он. Андреевский отметил, что это пример для народов, живущих в подобных конфликтах.

Выступая на мероприятии, депутат Односталко подчеркнул важность человеческого фактора, подчеркнув, что Ходжалинская трагедия явилась результатом неправильных политических шагов, предпринятых в личных интересах, а азербайджанская община Молдовы является примером мирного сосуществования с другими народами.

На церемонии поминовения, еврейский депутат Н. Цуркан вспомнил о резне Холокоста против евреев и сказал, что он понимает ужасы геноцида против одного народа, а затем указал что страны должны стремиться к мирному решению всех проблем.

В своем заключительном слове посол Гудси Османов поблагодарил гостей за мероприятие, рассказал им правду о Ходжалинской резне, назвал трагедию одним из самых гнусных преступлений против человечности и рассказал о провокационной политике армян в отношении Нагорного Карабаха.

Собравшимся также был показан документальный фильм наглядно показывающий все ужасы трагедии.

По окончании мероприятия гостями было решено направить обращение в парламент Республики Молдова о признании Ходжалинской резни геноцидом.

В завершении были прочитаны молитвы в память о погибших в Ходжалы и Великой Отечественной войне, а участники возложили цветы перед фото-уголком, посвященным жертвам трагедии.

Minval.az