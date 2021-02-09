В Нахчыване готовятся торжественно отметить 100-летие Карсского договора — соответствующее распоряжение подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. Как прогнозируется, будет утвержден «План мероприятий в связи с проведением 100-летия Карсского договора в Нахчыванской Автономной Республике». В Нахчыване подчеркивают:«Карсский договор, подписанный 13 октября 1921 года между советскими социалистическими республиками Азербайджаном, Арменией и Грузией с одной стороны и Турцией с другой, является важным юридическим, политическим и международным документом, гарантирующим автономный статус Нахчывана». Согласно этому договору, «стороны пришли к соглашению по вопросу о том, что Нахчыван останется в составе Азербайджана как Автономная Республика».

Это не просто повод для юбилейных торжеств. Намеченные в Нахчыване мероприятия несут в себе несколько важных политических «месседжей».

Прежде всего, Карсский договор закрепил статус Нахчывана как автономной республики внутри Азербайджана. А закрепление статуса Нахчывана в международном договоре, участником которого является Турция, как бы это поделикатнее выразиться, заставляет ереванских бонз десять раз подумать, прежде чем переводить в практическую плоскость свои притязания еще и на Нахчыван. А то, что они есть, вряд ли секрет или новость. В переводе: в Армении могут изобретать сколько угодно «баек из склепа» про «разрушенные хачкары на армянском кладбище, бесчисленные «церкви и монастыри», чье количество просто превышает разумные рамки, но любые попытки «продвинуть вопрос» силовым путем будут означать вмешательство Турции. И это не считая дислоцированной в Нахчыване Отдельной общевойсковой армии.

Кроме того, Карсский договор не только очертил автономный статус Нахчывана — он еще и «закрепил» начертание границы Турции и СССР, включая и ее армянский участок. Оставив в составе Турции гору Агрыдаг, озеро Ван и шесть восточноанатолийских вилайетов, из которых предполагалось сколотить «Западную Армению». А в Армении до сих пор не устают по этому поводу причитать и стонать.

Торжества в Нахчыване — это еще и красноречивое напоминание, что Карсский договор по-прежнему в силе и действует, так что все разглагольствования ереванских политологов в стиле «этот договор был заключен на 100 лет, скоро его действие закончится и т.д.» лучше оставить за скобками как неудачную шутку.

И, наконец, о намеченных в Нахчыване торжествах объявлено на показательном фоне. Как раз в эти дни в турецком Карсе проходят совместные зимние учения Азербайджана и Турции, где как раз отрабатываются наступательные действия в зимних условиях. Те самые учения, которые вызвали нешуточный перепуг в Армении — с «микрофонными истериками», заявлениями в стиле «эти учения проходят совсем рядом с российской военной базой!» и т.д.

А вот тут нелишне вспомнить: в августе 2020 года, уже после боев в Товузе и на фоне продолжающейся в Армении «игры на обострение», в Азербайджане стартовали совместные с Турцией тактические и летно-тактические учения. И когда в конце сентября в регионе в результате армянских провокаций вспыхнула новая война, закончилась она полным разгромом Еревана. Где просто упустили шанс прочитать важный «месседж» и сделать выводы из того, насколько изменился военно-силовой расклад в регионе.

Казалось бы, теперь, после проигранной войны, в Армении должны были бы образумиться. Но, к сожалению, все напоминает «день сурка»: и в Ереване, и в Ханкенди находятся желающие выстреливать реваншистские заявления в стиле «азербайджанского флага в Ханкенди не будет», «мы наберемся сил и все отвоюем», «наша первостепенная задача — деоккупация потерянных территорий «Арцаха»» и т.д. Причем это не только самодеятельные персоны вроде Баласаняна, но и, к примеру, глава МИД Армении Ара Айвазян.

И вот на этом фоне нынешние учения в Карсе тоже представляют собой недвусмысленный «месседж», адресованный и сепаратистам в Ханкенди, и их вдохновителям и покровителям в Ереване. Азербайджан и Турция по-прежнему «держат порох сухим» и крепят военное сотрудничество. Так что с огнем на линии соприкосновения лучше не играть. И не пытаться превратить ее заново в линию фронта. Потому как в этом случае она «сдвинется» совсем не в том направлении, как об этом мечтает Ара Айвазян.

Нурани

Minval.az