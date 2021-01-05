Наверняка никто не удивится, если сегодняшняя статья начнется с упоминания масок. Пандемия, запреты, и всё такое. Но согласитесь, что именно маски снова видоизменили работу наших дыхательных органов. Так, если мы раньше жили по старым правилам и, как говорится, принюхались к выхлопным газам и прочим миазмам большого города, то сегодня, сняв маску с лица, более четче чувствуешь отвратительный запах выхлопных газов.

Эколог Тельман Зейналов поделился своими опасениями, рассказав, какой на самом деле вред здоровью наносят автомобили.

— Почему такая вонь? А я объясню: причиной едкого отвратительного запаха являются сернистый бензин и создаваемый им оксид серы, молекулы которой резко бьют по нашей обонятельной системе, и потому даже при невысокой концентрации вонь выхлопных газов ощущается весьма чувствительно. Но раз уж речь зашла о Баку, то отмечу, что в городе очень высокая концентрация выхлопных газов. Кроме оксида серы существует еще одна опасность: этилированные бензины, которые щедро «обогащают» воздух свинцом. А как известно, свинец – это один из самых страшных для здоровья человека компонентов таблицы Менделеева, и, кстати, один из самых мощных загрязнителей атмосферы. В цивилизованных странах уже давно отказались от такого состава автомобильного топлива, но в странах третьего мира, коей на сегодняшний день является и Азербайджан, такое топливо по-прежнему используется. Кроме того, не предпринимается абсолютно никаких мер по утилизации автотранспорта, давно уже изжившего свой эксплуатационный срок. В городе масса автомобилей, выпущенных с конвейера 50 лет назад. Проедет такой вот «автодедушка» и обдает облаком химического смога, после которого прохожие чихают и кашляют. А вот задайте вопрос: почему такие машины до сих пор на трассах? Ведь никто не даст вразумительного ответа!

Согласно мнению ЛОР-врачей, углеводороды, которые выбрасываются автомобильными двигателями, окисляются при попадании под действие солнечных лучей и образуют токсичные соединения с резким запахом и особенно сильно сказываются на работе верхних дыхательных путей. Все это приводит к тому, что обостряются хронические заболевания дыхательной системы.

Вред от выхлопных газов автомобиля во многом объясняют канцерогены, в состав которых входят сажа и бензопирен, активно способствующие развитию опухолей, особенно — злокачественных. А если уж брать вредоносный «коктейль в целом», то нельзя не добавить очень серьезный момент: опасность этих выбросов состоит в их количестве, распространенности и мелком размере частиц, что позволяет выхлопам проходить через естественные барьеры организма и попадать в легкие. При постоянном воздействии выхлопных газов на организм может развиваться иммунодефицит, бронхиты, страдают сосуды головного мозга, нервная система и другие органы. И, наконец, при длительном контакте организма с выхлопными газами может наступить и летальный исход.

Все эти факты давным-давно известны, ежегодно поднимается вопрос о том, что в «загнивающей» Европе вот уже много лет как перешли на совсем иные стандарты использования автомобилей, к ним предъявляют совсем другие, чуждые для нас требования, к примеру, такие как Евро-4-5-6 и так далее. А вот в нашей стране по-прежнему нет практически никаких продвижек в этом вопросе, несмотря на тот факт, что с 2018 года в парламенте обсуждается вопрос о создании так называемой экологической полиции, которая могла бы отслеживать, штрафовать и отгонять на штрафстоянки автомобили, давно изжившие свой эксплуатационный срок.

Кстати, нелишним было бы отметить, что в рамках Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы рассматривается полное искоренение старых автомобилей, имеющих низкий уровень безопасности. Если честно, то эта официальная и весьма размытая для понимания простого обывателя информация. Мы не знаем, какие именно автомобили попадут под запрет, о каких стандартах безопасности идет речь, но пока ясно только одно: если до сих пор серьезно не решается на государственном уровне вопрос экологической безопасности, то все иные вопросы попросту кажутся неактуальными.

Да, конечно же, государство пытается вести борьбу с нарушителями, то бесспорно.

Руководитель Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, комментируя вопрос сотрудника Minval.az, сказала, что аналогичная проблема не только в Азербайджане. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 91% мирового населения проживает в районах, где уровень загрязнения превышает предельно-допустимые значения, установленные по качеству воздуха.

— Как известно, чтобы достичь целей в отношении выбросов парниковых газов, чтобы остановить рост глобальной температуры на уровне не более 1,5 градуса, всеми странами необходимо принять неотложные меры по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду. Данные мониторинга состояния воздуха в Баку выявляют, что в пунктах наиболее тесного автомобильного движения показатели загрязнения в несколько раз превышают предельно допустимые значения по качеству воздуха. В мировой практике есть много примеров успешной деятельности по уменьшению загрязнения воздуха в таких секторах как транспорт и городское планирование. Приоритетность перехода к использованию автомобилей с низким уровнем выбросов, а также более чистых видов топлива могут значительно оздоровить экологическую обстановку.

Умайра Тагиева отметила так же, что в стране создаются условия для развития скоростного общественного транспорта, выделяются специальные полосы.

В последние годы, по поручению главы государства в Баку и на Абшероне претворяются в жизнь крупномасштабные проекты по озеленению очищенных от нефти и других химических соединений земель. При этом предусматриваются современные системы капельного полива. Все это безусловно оказывает благоприятное воздействие на улучшение качества воздуха в целом. Вместе с тем приоритетность в городском планировании в создании более зеленых районов имеет существенное значение.

Отметим, что упомянутые Умайрой Тагиевой меры на самом деле имеют место быть. К примеру, еще в 2018 году в Азербайджане был дан старт реализации «Плана мероприятий по усилению контроля в области охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов на 2018-2022 годы», утвержденного совместно МВД и министерством экологии и природных ресурсов. В частности, это так называемый «Месячник чистого воздуха», о проведении которого всякий раз вышеуказанные организации рапортуют в СМИ. Но ведь все эти мероприятия – по сути «сизифов труд», ибо к проблеме очистки воздуха от выхлопных газов следует подходить ГЛОБАЛЬНО. И начать непременно нужно с высокой суммы штрафов автовладельцев, в целях экономии не меняющих.

Да, и у нас существовал пост «экологической полиции», правда, всего в одной точке. Но и его убрали, ссылаясь на грядущий ремонт и усовершенствование.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана подтвердило информацию о сносе здания поста экологического контроля Дорожно-патрульной службы.

Начальник отдела по связям с общественностью главного управления Кямран Алиев сказал журналистам, что в связи с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт будет изменено место расположения «экологического поста», так как ремонтные работы затрагивают и его территорию. Но пока информации, когда и куда переместят пост», — отметил Алиев, подчеркнув при этом, что новый «экологический пост» будет более современным.

Далее К. Алиев отметил, что работы будут проводиться поэтапно. Когда часть нового поста будет построена, оборудование со старого перенесут туда и только после этого его демонтируют.

На самом деле, один-единственный экологический пост – это практически ничто для такого большого города как Баку, где автомобилей скоро будет столько же, сколько и жителей, так как город постоянно пополняется притоком «новых» старых авто, перегоняемых из стран ближнего зарубежья, в частности, из соседней Грузии. Для кого-то это – прибыльный бизнес, а в результате страдают граждане страны, вынужденные дышать миазмами выхлопных газов. Причем, автомобилисты, которым автор данной статьи задавал вопросы, в большинстве своем жалуются на качество продаваемого горючего на АЗС. Проверять качество на заправках автомобилисты не имеют никакой возможности, так как для этого требуется специальное оборудование. А если некачественное горючее, то и выхлопная система автомобиля не может с этим справиться и быстро выходит из строя. А потому все претензии должны предъявляться не автомобилистам, а НПЗ, в частности SOCAR, как к единственному государственному монополисту, снабжающему страну топливом.

Но пока мы выясняем, кто виноват, врачи бьют тревогу.

Профессор Адиль Гейбулла считает, что экологическая безопасность — это безопасность, в первую очередь, населения страны. И потому закон о поднятии цен на дизельное топливо весьма оправдывает себя, так как именно дизельное топливо в большинстве своем способствует загрязнению воздуха.

— Сегодня в Азербайджане большинство автомобилей, импортируемых из различных государств, в частности из германии, старые, без катализаторов, естественно они способствую в большей степени загрязнению окружающей среды. Если в одном кубометре воздуха существует один нанограмм производной бензопелена и карботического углеводорода, то они могут спровоцировать развития рака легких (в процентном соотношении один человек из ста). И это – достоверная статистика. Дело в том, что сегодня для того, чтобы превратить Баку в более экологически чистый город, должны четко и искренне контролировать ситуацию. Это очень сложно, так как над контролем часто главенствуют корпоративные интересы. В таком случае, все заканчивается отсутствием проверки и сбором денег. А я говорю о честной и искренней проверке и аналогичных мерах, которые должны предпринимать в этом случае. Автомобили должны быть экологически безопасными для окружающей среды, и это должны понять те, кто ставит личный заработок выше, нежели здоровье нации. Нужны четкие законы, препятствующие ввозу в страну автомобилей, изживших срок эксплуатации. Кроме того, необходимо провести четкую отсортировку всех автомобилей в стране с целью выявления машин, изживших свой срок и, кроме того, четко прописать в законодательство: сколько лет и по каким правилам нужно использовать машину. Техосмотр в нашей стране проходит формально, и это ни для кого не является секретом. А надо, чтобы машины осматривались досконально. В этой сфере нужна максимальная прозрачность и очень строгий контроль.

На самом деле то, что происходит сегодня в Баку – парадоксальный момент, который можно никак невозможно объяснить: вроде бы меры соблюдаются, законы есть, которые в ММ рассматривают и принимают. Но результата по-прежнему нет никакого. И пока монополисты и бизнес-дельцы наживаются, здоровье людей под угрозой. Получается, что на чаше весов Судьбы перевешивают деньги. А ведь обещали, что все будет хорошо. Но когда? А вот этого нам никто никогда не скажет.

Яна Мадатова

Minval.az