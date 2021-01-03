Азербайджанский военнослужащий, обещавший министру обороны Турции Хулуси Акару освободить свои оккупированные земли, сдержал данное слово, пишет Anadolu.

Танкист, старший лейтенант Валех Мемиев получил награду за успех, проявленный в совместных турецко-азербайджанских военных учениях, и в церемонии награждения пообещал турецкому министру освободить исторические земли от армянской оккупации.

Мемиев принял участие в освобождении многих населенных пунктов Губадлинского района в период 44-дневной Карабахской войны.

Как уже сообщал Minval.az, в рамках визита в Азербайджан министр обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС генерал Яшар Гюлер и командующие родами войск приняли участие в открытии фотовыставки «Азербайджано-турецкая дружба вечна» в Учебно-воспитательном центре Вооруженных сил Азербайджана.

По словам Гурбани, на слова турецкого министра Мемиев ответил следующим образом: «Мы ждем приказ от главнокомандующего. Как только поступит приказ, мы освободим свои земли и притворим в жизнь ваше желание».

Перед операцией по освобождению населенных пунктов Губадлинского района Мемиев показал своим собратьям по оружию фотографию, сделанную с турецким министром Акаром, рассказал Гурбани.

«Этот человек – министр обороны Турции Хулуси Акар. Он наградил меня после учений и заявил, что мы должны показать нашу силу и на поле боя. И я, полагаясь на вас, пообещал ему, что освободим наши земли и покончим с 30-летней тоской», — цитирует Гурбани Мемиева.

По словам Гурбани, Мемиев и его собратья по оружию сдержали свое обещание, освободив многие селения Губадлинского района.

«К сожалению война и победа без потерь не бывает. Мемиев получил тяжелое ранение в боях. Он с улыбкой сказал: «Я достиг своей цели. Я сдержал свое обещание министру обороны Турции Акару. Да здравствует Родина» и закрыл глаза навеки», — рассказал Гурбани.

Гурбани добавил, что собратья Мемиева отомстили врагам за его кровь и за кровь остальных павших на войне.

Minval.az