Немецкий пилот Сэмми Крамер решил поддержать начинающуюся в Германии вакцинацию от коронавирусной инфекции и «нарисовал» своим самолетом след, который изображал медицинский шприц. Об этом пишет газета Südkurier.

Для реализации задуманного 20-летнему авиационному художнику пришлось пролететь на своем легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana 200 км.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉

See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7

— Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020