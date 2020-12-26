Немецкий пилот Сэмми Крамер решил поддержать начинающуюся в Германии вакцинацию от коронавирусной инфекции и «нарисовал» своим самолетом след, который изображал медицинский шприц. Об этом пишет газета Südkurier.

Для реализации задуманного 20-летнему авиационному художнику пришлось пролететь на своем легкомоторном самолете Diamond DA20 Katana 200 км.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉 See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

При этом юный пилот рассказал, что на подготовку у него ушло всего 30 минут, а сам полет длился около полутора часов.

«Я внес маршрут, который планировал пролететь, в устройство GPS. Это не заняло много времени. Мне нравится следовать прямым линиям и оставлять послания людям. Это лучше, чем бессмысленный полет», — пояснил он.

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