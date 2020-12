Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 59-летием и отметил заинтересованность Украины в углублении стратегического партнерства с Азербайджаном.

«Мои искренние поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов на благо азербайджанского народа. Буду рад приветствовать вас в Киеве. Украина заинтересована в дальнейшем углублении своего стратегического партнерства с Азербайджаном», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

My sincere congratulations to @presidentaz. I wish you good health, inspiration and success for the benefit of the Azerbaijani people. I will be glad to welcome you in #Kyiv. 🇺🇦 is interested in further deepening its strategic partnership with #Azerbaijan. pic.twitter.com/Oz98CZoeeO

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2020