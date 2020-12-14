Действия российских миротворцев в Карабахе по вполне понятным причинам находятся в центре внимания азербайджанской общественности и тем более экспертного сообщества. И вполне ожидаемо, что в Азербайджане с понятным вниманием анализируют карты действий российских миротворцев. И уж тем более не упустили из поля зрения последние скандальные махинации с этими картами.

Напомним: 12 декабря минобороны РФ опубликовало карту, отражающую дислокацию своих постов и полностью соответствующую сложившейся ситуации. А 13 декабря появилась новая карта, где уже к югу, к селам Кохне Таглар и Чайлаггала протянулся этакий «язычок».

И как это понимать?

Такая корректировка карты прямо противоречит подписанному 10 ноября Трехстороннему соглашению. И такое произвольное расширение зоны операции российских миротворцев, появление новой карты вызывает у азербайджанской общественности и вполне понятное и справедливое недовольство, и сожаление, и удивление.

В самом деле, кто наделил российских миротворцев правом каждый день рисовать новые карты своей зоны ответственности с произвольными корректировками и публиковать их в качестве официального документа? Речь не просто об «игре в картографию» вроде той, с которой, как утверждают биографы британского писателя Стивенсона, начался его знаменитый «Остров сокровищ». Такое «передергивание карт» — это прямое нарушение российскими миротворцами трехстороннего соглашения и выход за рамки полномочий. И если учесть, что речь идет не об НПО, не о выкриках на очередном ток-шоу, а о действиях людей в погонах и об опубликованной на официальном сайте минобороны РФ официальной карте, то, назовем вещи своими именами, это прямое нарушение Россией взятых на себя обязательств.

Поясним. Миротворческая миссия в Карабахе строится, вернее, должна строиться на основе международного права и Трехстороннего соглашения. А значит, и российские миротворцы должны действовать в строго очерченных рамках и на основе взятых на себя обязательств. В которые этот «язычок на карте» никак не укладывается.

Здесь нужно напомнить предысторию. Еще в первые часы после вступления в силу Трехстороннего соглашения в соцсетях и мессенджерах разлетелось видео, где через громкоговорители на русском и армянском языках объявлялось: «Ваше сопротивление потеряло смысл. Ваша смерть ничего не изменит. Предлагаем вам сложить оружие». Того, что в Карабахе могут остаться отдельные вооруженные группы армян, возможно, следовало ожидать. Тем более что в Армении еще не закончилось время «полевых командиров», в Карабахе воевали разного рода «добровольческие отряды», а управление войсками было потеряно еще в первые недели войны. Но здесь явно другой случай.

Как еще накануне сообщили в Минобороны и СГБ Азербайджана, первоначально появилась информация, что армянские военнослужащие «заблудились» в горных лесах, и армянские власти обратились к российским миротворцам с просьбой помочь вывести их к своим. В Азербайджане отнеслись с пониманием и создали все необходимые условия. Но «заблудившиеся в трех соснах» армянские вооруженные боевики, действовавшие в селах Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, прямо заявили, что они НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ Трехстороннему соглашению и не будут соблюдать режим прекращения огня, выходить отказались, обустроили «боевые позиции», а затем перешли к открытой террористической деятельности против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. В результате были убиты четверо военнослужащих, тяжелые ранения получил сотрудник Azercell. В ответ Азербайджан провел свою антитеррористическую операцию. И если что-то подобное будет предпринято вновь, Азербайджан вновь примет меры. Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев заявлял об этом не раз. И все уже имели возможность убедиться: если глава Азербайджанской Республики что-то обещал, то он сделает. «В поле» это означает, что в настоящее время наша страна полностью контролирует села Кохне Таглар и Чайлаггала. И опубликованная российскими миротворцами карта, как бы это поделикатнее, не соответствует действительности. И как минимум должна быть в самое ближайшее время уточнена и исправлена.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть еще одна сторона вопроса. Будем реалистами: появление в Карабахе российских миротворцев было встречено азербайджанской общественностью как минимум неоднозначно. Оно породило и множество вполне справедливых и обоснованных вопросов, и недовольство определенных групп. И теперь, когда «передергивание карт» со стороны российских миротворцев наносит удар по тому «кредиту доверия», который существовал в азербайджанском обществе в отношении российских миротворцев, уже другую цену получает и «предыстория».

Да, в Армении сегодня на все лады обвиняют Кремль в «предательстве» своего любимого форпоста, но факт состоит в том, что еще накануне боев на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении РФ начала интенсивно вооружать своего союзника, о чем в Азербайджане прекрасно осведомлены. Minval.az рассказывал об этом и до начала Отечественной войны, и уже в то время, когда Азербайджанская Армия развивала свое победоносное наступление. Оружие доставлялось и кружным путем, и даже под видом гуманитарной помощи. Азербайджанская общественность об этом прекрасно осведомлена. Как и о том, что что Гянджу, Барду и Тертер Армения обстреливала именно из оружия, подаренного Россией. Именно подаренного — заплатить за него у Еревана не было даже теоретических шансов. Теперь становятся известны и другие, не менее шокирующие подробности: как установила сирийская расследовательская организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ), при прямом содействии асадовского режима и российских военных, дислоцированных на базе «Хмеймим» в Сирии, происходила вербовка боевиков — официально им обещали участие в военных действиях в Ливии, но на деле направляли в Карабах — воевать на стороне Армении. Первую партию перебросили с авиабазы Хмеймим на базу Эребуни в Армении бортами российских военных самолетов с 19 по 22 сентября, то есть в то время, когда в Армении уже взяли курс на возобновление войны, но к активным действиям еще не перешли, Вторая группа прибыла в Армению 12, 21 и 27 октября 2020 года, когда война уже шла полным ходом.

И если теперь, после такого «послужного списка», начинаются еще и непонятные (или, наоборот, слишком понятные) манипуляции с картами — то здесь уже не получится не озвучить вслух крамольные и для кого-то неприятные вопросы: что происходит? Это просто «небрежность» в таком вопросе, где она может иметь весьма тяжелые последствия? Или..?

Известным кругам в Москве не стоило бы пытаться повторить в Азербайджане то, что уже имело место в Грузии с войной 2008 года и нынешней «проволочной агрессией», в Украине, в Молдове, наконец, в Беларуси и других странах. В Азербайджане уже другой расклад сил и другая «цена вопроса».

Но, судя по всему, у этих самых определенных кругов слишком уж взыграли обиды, когда на состоявшемся 10 декабря в Баку Параде Победы проследовала обезвреженная военная техника ВС Армении — та самая, которую Россия дарила своему союзнику и которая была частью уничтожена, частью — взята в качестве трофея Азербайджанской Армией. Кому-то явно оказалось не по силам «переварить» такую «пилюлю» на белых армейских тягачах.

Кому-то явно не понравилось присутствие на Параде Победы президента братской Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, возможные «обидки» можно перечислять долго, и достаточно просто посмотреть пару российских телешоу, чтобы понять, какую нервозную реакцию вызвали у многих и победа Азербайджана в войне, и Парад Победы, и многое другое.

Но намеренно прервем подробный анализ нюансов чьих-то переживаний. Вне зависимости от того, какие эмоции и у кого вызывают трофейные «Грады», «Осы» и танки на бакинском параде, чеканящий шаг по площади Азадлыг турецкий спецназ и азербайджанский флаг в Шуше, нужно просто усвоить азбучные политические истины. Прежде всего, России и при осуществлении своей миротворческой миссии в Карабахе, и при выстраивании региональной политики не стоит забывать о законных интересах Азербайджана и о международном праве. И да, здесь каждый шаг, каждое решение имеет свою цену и свои последствия. В том числе и хрестоматийные «помидорно-яблочные войны», в ходе которых Россия под видом «санитарно-эпидемиологических мероприятий» явно пытается воспрепятствовать экспорту агропродукции из Азербайджана, как она это уже не раз проделывала с другими странами, начиная от Грузии, Украины и Молдовы и заканчивая государствами-членами ЕС и Норвегией. Смеем заверить: в Азербайджане это видят и прекрасно понимают. И в результате в Азербайджане антироссийские тренды только нарастают.

А вот платить за все эти антиазербайджанские выпады определенных российских кругов, будем реалистами, придется прежде всего их любимому форпосту — Армении. И самое главное, сильнейший удар будет нанесен по имиджу России в глазах азербайджанцев.

И вот исправить это будет куда труднее, чем вовремя откорректировать карту.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az