Похоже, пандемия коронавируса благотворно сказывается на воображении мошенников, желающих подзаработать на доверии граждан.

Просчитав, что сегодня многие товары заказываются через Интернет, мошенники создали так называемую «собственную сеть Азерпочт», через которую собирали неплохие дивиденды.

Как работает эта система? А очень просто: немного компьютерных навыков, знания человеческой психологии – и готово.

В редакцию «Минвала» обратился гражданин Азербайджана Алиев Бахтияр, едва не ставший жертвой мошенников, но вовремя включивший фактор осторожности. Мужчина рассказал, что не так давно заказал обувь, но прогадал с размером. Товар обменивать не собирался, а потому выставил его на продажу на сайтах TapAz и Lalafo.

Через короткий промежуток времени Бахтияр получил письмо от желающего приобрести товар. Мужчина написал на WhatsApp Бахтияра с российского номера, сказал, что в данный момент живет в Шамахы и спросил, удобно ли будет ему оформить заказ через «Азерпочт». То есть, покупатель оформляет заказ на сайте «Азерпочт», оплачивает полную стоимость товара и доставки, после этого с Бахтияр «получит деньги на свою карточку», с ним свяжется курьер и спросит, где и когда удобно передать товар. «Если вас устроит такой вариант, то мы можем начать оформление», добавил «шамахинский покупатель». Бахтияр согласился, хотя его немного насторожил тот факт, что «покупателю» не понадобился почтовый индекс.

После вышеуказанных уточнений деталей «покупатель» скинул линк сайта «Азерпочт» и добавил, что «оформил» покупку.

Бахтияр зашел по ссылке сайта (кстати, очень похожего на реальный сайт «Азерпочт») и увидел, что одним из требований было обязательное указание баланса карты. Бахтияра этот факт сильно удивил, и он еще раз уточнил у «покупателя», действительно ли надо указывать баланс карты. «Покупатель» подтвердил, дескать, да, надо. Все стало ясно: «покупатель» оказался обычным мошенником, желающим легкой наживы.

Позже Бахтияр, листая «Фейсбук», обнаружил, что он – не единственный, кому предлагали подобное «кидалово». И были те, кто реально «клюнул», а в результате лишился своих денег.

«Минвал» призывает читателей к бдительности: если вы задумали оформить покупку или продажу – тщательно проверяйте источник.

Самое главное: если вас просят перейти в мессенджер, а в данном случае покупатель сразу написал в WhatsApp, не переходите и не общайтесь, так как именно через мессенджер или, как в данном случае, на электронную почту мошенник присылает ложную фишинговую ссылку якобы для оформления заказа. Оформление сделки от и до проводится на официальном сайте – и только, и ссылка эта должна быть вам известна.

Далее. Вас по телефону либо в интернете просят предоставить какие-либо личные сведения, в том числе и баланс карточки или ее код, или фото. Обязательно уточняйте, для чего это необходимо. Не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.

Еще несколько правил: платить только наличными, никаких переводов, платить только непосредственному продавцу, который привез товар, менять деньги на товар только при личной встрече. Тут тоже нужно быть внимательным: назначать встречу в светлое время суток и там, где людно и есть камеры видеонаблюдения. И еще — желательно приезжать не одному, а запастить свидетелем.

Яна Мадатова

Minval.az