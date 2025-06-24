Переговоры армянского лидера Никола Пашиняна и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в весьма позитивной атмосфере.

Об этом заявил замглавы МИД Армении Вахан Костанян.

«Обе стороны представили друг другу свои позиции как по вопросам двусторонних отношений, так и по региональным процессам. Армения положительно оценивает эту встречу», — приводит NEWS.am его слова. На вопрос, как Эрдоган отнесся к проекту «Перекрёсток мира», Костанян ответил: «Естественно, обсуждалась и тема открытия региональных коммуникаций. Обе стороны подчеркнули важность их разблокировки».