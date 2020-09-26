Фотограф наблюдал за гнездом диких пчел и получил снимки, способные рассказать главное об их жизни: насекомые защищаются, регулируют температуру внутри жилища и постоянно взаимодействуют друг с другом, пишет Nat-geo.ru.

Не успела колония диких пчел сформироваться, как понесла первые потери.

Колония пострадала не от клещей варроа, пестицидов, синдрома разрушения колоний или многих других напастей, с которыми сталкиваются пчелы по всему миру, а от шершней – эти красноглазые гиганты очень опасны для маленькой мохнатой пчелки. Нападали шершни быстро – набрасывались на пчел в воздухе и улетали, прихватив пленников (несчастных в дальнейшем расчленяли и скармливали прожорливым личинкам).

Медоносная пчела не может противостоять шершню, если оказывается с ним один на один. Шершни достигают четырех сантиметров в длину и вооружены мощными жвалами, которыми разрывают на кусочки более мелких насекомых.

В первые несколько дней осады пчелы оказались беспомощны перед натиском агрессоров.

«Я подумал: если так пойдет и дальше, они уничтожат всю мою колонию», – рассказывает фотограф Инго Арндт, хозяин участка в Лангене (Германия), где медоносные пчелы устроили гнездо.

Но спустя неделю пчелы начали укреплять свои позиции. Защитники стали собираться у входа в гнездо, формируя настоящий живой щит. Всякий раз, когда шершень подлетал близко, кто-нибудь из пчел-защитников нападал на захватчика и удерживал его. Через считаные секунды пчелы облепляли шершня и прижимали его к стенке гнезда.

Чтобы защитить гнездо от шершней, пчелы занимают позиции на выступе у входа. Они поднимают передние ножки и раскрывают жвалы.

Но самое интересное происходило внутри клубка. У медоносных пчел есть особенность: они могут настолько быстро работать мышцами крыльев, что их груди начинают выделять тепло. Если дюжина пчел одновременно активируют свои «двигатели», температура в клубке может подняться, причем весьма существенно.

Пчелы варили шершней заживо.

«На мой взгляд, это гениально», – делится Юрген Таутц, недавно вышедший на пенсию биолог, который в течение 25 лет исследовал пчел в Вюрцбургском университете им. Юлиуса и Максимилиана, которого Арндт привлек к сотрудничеству.

Тепловая ловушка – это мощное оружие, но ее применение может обернуться и «огнем по своим»: иногда пчелы, находящиеся в самом центре клубка, гибнут вместе с шершнем, жертвуя собой ради защиты колонии.

Когда шершень подлетает, пчелы нападают на него.

И облепляют, чтобы предотвратить побег.

А затем начинают усиленно работать мышцами крыльев, чтобы сгенерировать тепло. Шершень умирает от перегрева.

И это лишь один из аспектов поведения пчел, которые в мельчайших подробностях зафиксировал Инго Арндт за два года наблюдений. Инго – фотограф-натуралист с 30-летним стажем, но никак не специалист по насекомым, поэтому он стал сотрудничать с Таутцем.

Но вернемся собственно к наблюдениям. Подобный метод борьбы с шершнями был задокументирован у родственных видов пчел в Азии, кроме того, пчеловоды наблюдали его в Израиле и Египте, но еще никто не запечатлел дуэль насекомых так, как это сделал Арндт. «Это великолепная работа», – отметил Томас Д. Сили, профессор Корнеллского университета.

По словам Арндта, шершни и пчелы вступают в схватки по десять раз на дню. Если пчелиная колония слаба, то шершни могут ее уничтожить (но во дворе фотографа все сложилось иначе: война насекомых затянулась).

Эти фотографии, запечатлевшие естественное гнездо медоносных пчел, дают понять, как живут пчелы в дикой природе. На снимке: пока одни рабочие пчелы строят новые соты из воска, другие залетают в дупло с пыльцой и нектаром. В отличие от муравьев, у которых есть четкая специализация, каждая рабочая пчела может выполнять любые действия, необходимые для содержания гнезда.

А начиналась эта история так. Арндт сопровождал ученых, изучавших пчел в дикой природе в лесах Национального парка Хайних, Германия, и его увлекла эта тема. Инго понимал, что никогда не сможет по-настоящему раскрыть секреты насекомых, если будет наблюдать за ними в искусственном ящике, спроектированном людьми, чтобы откачивать мед: ему хотелось сделать фотографии дикого гнезда.

А это задача не из легких! Даже если надеть защитный костюм пчеловода и залезть на 20-метровую высоту к кронам деревьев, где пчелы любят устраивать гнезда, ничего не получится: самое интересное, по его словам, «все равно происходит внутри дерева».

И вот в феврале 2019 года Арндт забрал из леса поваленный бук, в стволе которого было заброшенное дупло черного дятла – идеальный дом для медоносных пчел. Отпилив необходимую часть ствола, Инго распорядился, чтобы бревно доставили к нему в сад.

И стал пристраивать к 100-килограммовому бревну экран для скрытой съемки – комнатушку из фанеры со встроенной подсветкой и маленьким окошечком в задней стенке дупла, в которое можно было незаметно вставить макрообъектив. Затем он взял матку из соседней колонии медоносных пчел и посадил ее в дупло. Оставалось скрыться за экраном и ждать, держа палец на кнопке спуска затвора.

Пчелы прилетают в гнездо, расположенное в дупле дерева. Когда-то это дупло выдолбил черный дятел.

Ждать пришлось совсем недолго: пчелы-разведчицы из колонии, откуда взяли матку, быстро оказались на краю дупла. Вскоре и вся колония переселилась в бывшее жилище дятла.

За шесть месяцев Арндт сделал больше 60 тысяч фотографий, создавая иллюстрированную историю жизни диких медоносных пчел, – ни один исследователь, занимающийся пчелами в дикой природе, не делал ничего подобного. Сотни часов, проведенных за экраном, принесли свои плоды.

Когда было жарко, Арндт наблюдал, как его подопечные летали к источнику воды, который он устроил неподалеку. Там пчелы-водоносы втягивали жидкость язычками, похожими на соломинки, и летели обратно в гнездо. Внутри они передавали воду другим пчелам – тем, которые отвечали за распределение жидкости: те отрыгивали воду на соты, где влага испарялась, охлаждая гнездо. А когда температура снаружи понизилась, пчелы сцепились друг с другом ножками, формируя над сотами живое одеяло: состоящее из сцеп-ленных пчел, оно может то растягиваться, то сужаться и уплотняться, чтобы поддерживать необходимую температуру.

Пчелы часто сцепляются ножками друг с другом, когда заняты работами в гнезде. Живые цепи особенно важны при постройке сот, поскольку температура в этот момент должна достигать как минимум 35°С, чтобы пчелиный воск оставался мягким и пригодным для использования.

В некоторых случаях Арндт и Таутц даже смогли найти объяснение поведению насекомых, которое давно приводило в замешательство пчеловодов. Например, долгое время никто не мог понять, зачем пчелы грызут стенки ульев без какого-либо эффекта. Как обнаружили исследователи, внутри дерева такое поведение более обоснованно.

«Они соскребают осыпающиеся частички со своего жилища», – поясняет Таутц. Так пчелы не только удаляют, например, скопления грибков, но и формируют гладкую поверхность, на которую наносят прополис.

«Прополис – это вещество, которое пчелы собирают весной с почек деревьев, а потом обрабатывают своими ферментами, – говорит Таутц. – Он очень липкий, но пчелы производят его из-за противогрибковых и антибактериальных свойств».

Юные пчелы выбираются из запечатанных воском сот. Как и бабочки, пчелы проходят несколько стадий развития. Из яиц появляются извивающиеся прожорливые личинки, которых постоянно кормят внимательные рабочие пчелы. Через несколько дней пчелы запечатывают соты воском: так они сигнализируют личинкам, что пора вить кокон и окукливаться, то есть завершать метаморфоз. Спустя неделю или две из сот появляются молодые пчелы.

Удалось запечатлеть и другие важные моменты из жизни пчел. Так, Инго сфотографировал медоносную пчелу, в полете выделяющую из железы феромоны.

«Никому еще не удавалось это показать», – подчеркивает Томас Сили. Профессор надеется, что фотографии Арндта помогут раскрыть людям красоту диких пчел.

«Мы слишком привыкли к образу пчел, живущих в прямоугольном ящике. – говорит Сили. – Они так живут у пчеловодов. Но эта жизнь отличается от той, которой пчелы жили сами в течение миллионов лет».

Minval.az