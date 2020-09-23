«Я думаю, что нет необходимости говорить о нынешней роли России не только в региональных вопросах, но и в решении вопросов глобальной повестки дня».

Об заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Гафарова выразила надежду, что Россия, являющаяся сопредседателем Минской группы ОБСЕ и с самого начала стремящаяся к мирному урегулированию конфликта, будет использовать свое влияние в международной политике и приложит все усилия, чтобы положить конец этому многолетнему противостоянию.

«Последняя провокация Армении произошла уже не в Карабахе, а на азербайджано-армянской государственной границе. Так, 12 июля текущего года в направлении Товузского района были обстреляны населенные пункты. В результате погибли и получили ранения азербайджанские военные и гражданские лица. Все это означает серьезное нарушение международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола от 8 июня 1977 года, расценивается как военное преступление. Особую озабоченность вызывает незаконное заселение сирийских и ливанских беженцев в Нагорном Карабахе, осуществляемое сегодня Арменией вопреки этим конвенциям», — цитирует ее слова АПА.

Minval.az