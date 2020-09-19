«Азербайджан – это страна, которая в середине XIX века впервые начала добывать нефть промышленным способом. В середине ХХ века именно в Азербайджане нефть впервые стала добываться на морских месторождениях. Но если взглянуть на историю, то можно увидеть, что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, не служила интересам азербайджанского народа».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в субботу в интервью местным телеканалам.

Глава государства также отметил, что если бы Азербайджан в то время был независимой страной, то мог стать богатейшей страной мира.

«Правда, богатые нефтяные магнаты в то время расходовали часть полученных доходов на благотворительность, в особенности Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мухтаров, Асадуллаев», — напомнил он.

Глава государства также отметил, что в то время среди нефтяных магнатов Баку было достаточно много и армян. Они, по словам президента, во многих случаях направляли заработанные в Азербайджане деньги на дела, противоречившие интересам азербайджанского народа.

«Таким образом, доходы азербайджанского народа от нефти в период царской России были на нулевом уровне», — подчеркнул президент.

При этом он добавил, что Если бы в то время, в 1920 году Азербайджан не утратил государственной независимости, то опять же мог стать одной из богатейших стран, потому что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, составляла значительную часть нефти на мировом рынке.

«Но в 1920 году независимость была утрачена, и азербайджанская нефть вновь не помогала азербайджанскому народу. Люди, работавшие в то время, особенно в годы войны, на нефтяных промыслах, жили в очень тяжелых условиях, трудились день и ночь. Могу привести цифру: во время войны в Азербайджане было добыто рекордное количество нефти – 23 миллиона тонн», — сказал И.Алиев.

Minval.az