Министерство внутренних дел распространило сообщение в связи с событием, произошедшим в Балакянском районе.

Как сообщили в пресс-службы МВД, в ходе рейда, проведенного сотрудниками Балакянского районного отделения полиции в связи с карантинным режимом, в магазине, находящемся в поселке Габагчёл, владельцу объекта и его сыну напомнили о необходимости использования средств защиты органов дыхания в условиях пандемии.

Тем не менее они не подчинились требованиям сотрудников полиции. Позднее еще два жителя поселка проигнорировали законные требования сотрудников полиции и попытались оказать им сопротивление.

После этого в указанном месте собралась группа жителей поселка. Руководство отделения полиции прибыло на место происшествия, провело с ними профилактические беседы и жители разошлись по своим домам.

В отношении 4 граждан, которые не подчинились законным требованиям полиции, приняты соответствующие меры.

Эйваз Гейдаров, представляющийся как председатель религиозной общины Афсаледдин Ахмедов в соцсетях, финансируемых некоторыми враждебными силами, пытающимися использовать этот факт в своих интересах, исказил суть этого происшествия и высказал необоснованные, предвзятые мысли о том, что якобы в поселке были попраны права национальных меньшинств, полицейские поставили перед ними незаконные требования.

Аксакалы и представители интеллигенции поселка подвергли серьезной критике этого человека, высказавшего бредовые мысли о «притеснении аварцев», говорившего от имени жителей поселка и в настоящее время проживающего за пределами Азербайджана, призвали граждан не верить его подобным провокационным высказываниям.

Minval.az