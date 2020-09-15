Министерство иностранных дел (МИД) и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана распространили совместное заявление.

Агрессор в лице Армении продолжает нарушать на оккупированных территориях Азербайджана и на трансграничном уровне все принципы международного права по охране и управлению водными ресурсами.

Враждебное отношение к природе и экологический террор в Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах, находящихся под оккупацией Армении, создают серьезную угрозу окружающей среде региона, сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что экологические террористические акты, которые добавились к открытой провокационной деятельности, демонстрируемой руководством Армении, показывают, что эта агрессорская страна не только грубо нарушает международное право и фундаментальные права человека, но и продолжает оставаться серьезной угрозой миру и безопасности в регионе.

Minval.az