Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С позиций, расположенных в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех Бердского района и в селе Хндзорут Вайкского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Агдам Товузского района, в селе Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Minval.az