Юморист Владимир Винокур не раз был в Азербайджане и всегда с теплом вспоминает свои поездки в Баку. Артист рассказал «Москва-Баку», за что любит «Страну огней», о российско-азербайджанской дружбе и любви к бакинскому зрителю.

«Я, даже если очень постараюсь, не смогу назвать точное количество поездок, которые совершил в Азербайджан (улыбается). Всегда приезжаю в Баку, как в свой родной дом, и мне всегда так сложно оттуда уезжать! В Азербайджане все такое душевное, родное, теплое… С ним меня связывает очень много хороших воспоминаний. Первые мои поездки в Баку были еще в советские времена, и теперь мне есть с чем сравнивать — каким Баку был тогда и каким стал сейчас. Столица Азербайджана за эти годы стала центром культуры, куда ни посмотришь — везде красиво, чувствуется, сколько души вложено в этот город.

Конечно же, Азербайджан известен своим гостеприимством и широтой души. У меня за годы своих поездок накопилось очень много друзей в Азербайджане и из Азербайджана, со многими из которым мы дружим семьями, например, с семьей Араза Агаларова, мы приезжаем друг другу в гости. Хочу отметить, что мои азербайджанские друзья никогда не приезжают ко мне с пустыми руками и не отпускают меня из своего дома без гостинцев (улыбается). Азербайджанская кухня – это отдельная тема для разговора! Ни в одной стране мира я не видел настолько богато накрытых столов и такого изобилия вкусных блюд! Любая поездка в Баку заканчивается для меня гастрономическим праздником.

Я всегда с удовольствием приезжаю с концертами в Азербайджан! Здесь очень благодарная публика, для которой выступать – это праздник души. Из-за пандемии коронавируса несколько месяцев мы не могли заниматься концертной деятельностью, сейчас все постепенно приходит в норму. Я надеюсь, что в скором времени границы между Россией и Азербайджаном откроются, и я приеду в Баку в гости к своим друзьям и любимым зрителям», — заявил Винокур.

Minval.az