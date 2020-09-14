Сотрудники Государственной дорожной полиции Управления полиции Абшеронского района провели очередной рейд на территории района для пресечения распространения пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе рейда сотрудники полиции выявили и оштрафовали водителей и пассажиров, не использовавших медицинские маски.

Сотрудники правоохранительных органов провели индивидуальные беседы с жителями города Хырдалан, разъяснив им важность борьбы с пандемией и требования закона.

В ходе рейда были оштрафованы более 30 нарушителей противоэпидемических правил, 80 водителей, нарушивших правила парковки и остановки.



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