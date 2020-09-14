Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало Минскую группу ОБСЕ о незаконном заселении Арменией этническими армянами из Ливана оккупированных территорий Азербайджана.

«После взрыва в ливанском городе Бейрут Армения, используя трагедию в этой стране, приступила к реализации планов по переселению ливанских армян в Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана, которые в настоящее время находятся под военной оккупацией. Азербайджан поднял этот вопрос перед сопредседателями МГ ОБСЕ и соответствующими международными организациями», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Эти действия Еревана, отметили в МИД, являются очередной попыткой эскалации напряженности в регионе, сорвать процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы призываем международное сообщество предпринять практические шаги по привлечению к ответственности правительства Армении, которое держит под оккупацией азербайджанские территории и осуществляет на них незаконную деятельность», — сказано в заявлении.

Minval.az