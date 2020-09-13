Тофиг Ягублу, приговоренный к лишению свободы, в соответствии с законодательством был обеспечен материально-бытовым условиями в следственном изоляторе №3. Его права не были ограничены, он периодически встречался и общался по телефону с членами своей семьи и адвокатами.

Согласно заявлению Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в знак протеста против решения суда Т.Ягублу объявил голодовку, а его адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор суда.

С Т.Ягублу были проведены соответствующие разъяснительные беседы, его приняла Уполномоченный по правам человека, ему было рекомендовано прекратить голодовку во избежание возникновения проблем со здоровьем. Были созданы условия для его встречи с представителями офиса Международного комитета Красного креста в нашей стране.

Для осуществления постоянного врачебного контроля над его здоровьем он был помещен в медпункт СИЗО, его состояние было стабильным. В то же время, по просьбе Т.Ягублу там были созданы условия для того, чтобы его знакомый врач гражданского сектора Адиль Гейбулла мог обследовать, лечить его и следить за его здоровьем.

«Для удобства и доступности лечения А.Гейбулла обратился с просьбой о переводе Т.Ягублу в «City Hospital», где он работает.

Как проявление гуманизма и заботы о здоровье Т.Ягублу, его перевели в гражданскую больницу – в «City Hospital», — говориться в заявлении.

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