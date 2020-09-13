Обнародован прогноз погоды на 14 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-22, днем 27-30 градусов тепла.

В Баку ночью ожидается 19-21, днем 28-30 градусов тепла. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в ряде горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az