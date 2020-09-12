В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщили в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.
В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщили в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.
Дата: 2020/09/12 20:20
Раздел: Азербайджан
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