В рамках официального визита в Турцию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Minval.az