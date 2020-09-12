Театр одного актера, каким бы профессиональным он ни был, нуждается в тонком сценическом мастерстве, поскольку пытливый и взыскательный зритель все время требует новых форм и выражений. Ну а когда актер действительно высоко парит над профессией, притяжение к нему только усиливается.

Совсем другое дело, когда исполнитель бесталанный. В этом случае ему ничего не светит, и перспектива разбитого корыта сама движется к нему.

В политике ведь тоже формат одного актера, точнее, актора, довольно распространен. Если нагрузку команды взваливает на себя мастодонт, то политическое долголетие не становится химерой. Если же на грандиозное соло отваживается середняк, или же истый популист, ничего кроме ироничного к себе отношения смельчак не удостаивается. Судьба Никола Пашиняна тому зримый пример.

В невыгодных для себя условиях он извивается, чтобы выиграть время и запудрить мозги не столько общественным силам, сколько оппонентам. Ставка на безрассудный милитаризм, преступная политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана переселенцами из Ливана преследует очевидную цель накалить до предела обстановку в регионе и свалить ответственность на Азербайджан и Турцию.

Николу Пашиняну кажется, что он выводит свою страну на международную арену в достойном виде. На деле же Ереван принародно демонстрирует цинизм и лицемерие, обнажая несостоятельность своей государственной политики. Армения единственная страна в мире, продемонстрировавшая безнравственность в свете большой беды и невероятных человеческих страданий, что выпали на долю народа Ливана.

Безответственная власть всегда охотно идет на пересечение точки не возврата в преступных деяниях. Размещение на оккупированных территориях граждан других стран армянской национальности, по сути, нарушает требования и нормы международного права, идет вразрез с положениями международных конвенций, которые были приняты сразу после окончания второй мировой войны.

Человечество, пережив большие потрясения в результате мировой бойни и столкнувшись с огромными людскими и материальными потерями, осознало важность гуманизации международной законодательной базы. Лучшие умы постарались, чтобы предвосхитить опасные трансформации, предотвратить мракобесие и человеконенавистничество с помощью новых правовых актов.

Но такие пороки, как больная самовлюбленность и тюркофобия в армянском исполнении, вновь показывают, насколько тонка пелена защиты над глобальной безопасностью. Маленькая и неустроенная Армения, запоров свою жизнь, распыляет в регионе яд отчужденности и воинственности, демонстрирует необузданную страсть к расширению агрессии.

Политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана гражданами других стран противозаконна, и в своей сути является призывом к войне. По этой причине Азербайджан не только отвергает политику эскалации и дестабилизации, но и призывает сообщество, международные институты, сопредседателей Минской группы ОБСЕ выразить принципиальное отношение к армянской безнаказанности и опасной политической фривольности.

Политика государственного террора Еревана, что разворачивается на протяжении более тридцати, возвела в ранг нормы использование наемников в преступной борьбе против Азербайджана. Агрессор открыто выступает спонсором политики разрушения, прячась за спинами внешних деструктивных сил.

Все, кто ассистирует Еревану в столь опасной игре, поневоле выступают соучастниками зловещих преступлений и несут одинаковую ответственность за опасные последствия.

Ни для кого не является секретом стремление армянских руководителей изменить демографическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана, восполнить вакуум народонаселения обманутыми людьми. Это происходит на виду у международных институтов, которые обязаны осудить попытки грубого нарушения международного гуманитарного права, а также положений Женевской конвенции 1949 года.

Так, Ереван нарочито отвергает принципы гуманизма, отказываясь защищать гражданское население в зоне Карабахского конфликта, всеми силами пытается заселять азербайджанские территории чужеродным демографическим ресурсом.

Мировая политическая элита имеет ясное представление о том, что насильственное изменение этнического состава оккупированных территорий в ходе военных действии и после них преступно в своей сути, и заслуживает международного порицания и осуждения.

Армения за тридцать лет стала рекордсменом в совершении злостных преступлений, и политика создания поселений на оккупированных карабахских и прилегающих территориях Азербайджана становится новым опасным шагом на пути игнорирования международного права. Сообщество обязано выразить отношение к вопиющим фактам безответственности Еревана.

Военные преступления не имеют срока давности, и Армения обязательно понесет за свои деяния ответственность.

Правительство Никола Пашиняна доказало, что является рабом бредовой идеологии армянской исключительности. Подогревая антагонизм, оно не осознает своей ответственности ни перед законами, ни перед человеческой моралью. Акт агрессии, совершенный в июле в Товузе, стал еще одной попыткой эскалации ради окончательного подрыва мирного процесса.

Опасная авантюра еще и обнажила невидимую сторону тайной ставки Еревана, согласно которой оккупант ведет дело к региональной войне, дабы снять с повестки проблему де-оккупации азербайджанских территорий. Не зря Минобороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания ополчения, тем самым планируя легализовать услуги террористов.

В свете тревожных милитаристских приготовлений Ереван угрожает Азербайджану новыми ударами по индустриальным объектам, по работающей инфраструктуре, по городам и населенным пунктам. Разве этих провокаций и запугиваний не достаточно, чтобы удостовериться в преступной сущности политической власти Армении?

Все ясно, как божий день, и дело усмирения зарвавшегося пашиняновского режима превратилось в заботу сообщества. Ответственность за провокации на передовой, за обострение ситуации в регионе ложится на политическое и военное руководство Армении, а также на сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые по определению не имеют права закрывать глаза на новые преступления Армении.

Театр Пашиняна слишком уж углубился в жанр драмы, потеряв нити сюжета. Однако грань между жанрами стерлась. Опасная работа провинциального постановщика подвела разыгрываемый акт к трагедии, делая вид, что ему неведомо чувство страха. А в этом его самая большая ошибка.

Когда ее осознает, будет поздно.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az