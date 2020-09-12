В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении супружеской пары, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Новруза Керимова, передает Репорт.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана на основании заявления гражданки Рены Агарзаевой было возбуждено уголовное дело в отношении Джейхуна Шахин оглу Зейналлы, 1989 года рождения, и его супруги Исмиевой Шафаг Муслим гызы.

Согласно обвинению, в целях присвоения чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана, вместе с мужем в начале 2017 года Ш.Исмиева открыла в социальной сети Instagram страницу под названием «гадалка».

Она представлялась как гадалка «Мая», а мужа Джейхуна Зейналлы представляла как гадателя «Дмитрия», проживающего в Российской Федерации.

«Мая» старалась завоевать доверие обращавшихся к ней женщин и утверждала, что гадает на картах и может предсказывать дальнейшую судьбу.

Обратившейся к Ш.Исмиевой Рене Агарзаевой «гадалка» сказала, что якобы на ее дочь наведена порча и она может умереть. Чтобы «содрать» как можно больше денег с клиентки, Ш.Исмиева заявила, что на дочь Р.Агарзаевой наложена очень тяжелая порча, и чтобы снять ее, она обратится за помощью к проживающему в России «Дмитрию».

Таким образом, всякими ложными заверениями и неоднократными обещаниями «открыть судьбу дочери», чтобы та вышла замуж, с середины 2017 года до начала 2020 года Шафаг Исмиева присвоила крупную сумму денег женщины.

Обоим лицам предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР, предусматривающее уголовное наказание, если ущерб от мошеннических действий превысил 500 тыс. манатов.

По сведениям местных СМИ, в результате мошеннических действий чета получила от Р.Агарзаевой около миллиона манатов.

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