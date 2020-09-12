В Насиминском районном суде под председательством судьи Бабека Панахова рассмотрено ходатайство в связи с изменением на домашний арест меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего посла Азербайджана в Сербии, Монтенегро, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Напомним, что против Э.Гасанова выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) Уголовного кодекса АР.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Э.Гасанова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.

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