Внесены изменения в процедуру расторжения брака отделом регистрации расторжения брака и консульским управлением, независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, на основании заявления супруга (супруги).

Кабинет министров в связи с этим внес изменения в «Государственную регистрацию актов гражданского состояния».

До сих пор, несмотря на наличие общих несовершеннолетних детей, расторжение брака по заявлению супруга (супруги) производилось отделом регистрации и консульским управлением при условии лишения свободы супруга (супруги) на срок не менее 3 лет за совершение преступления.

Согласно изменениям, эти случаи удалены из списка. До сегодняшнего дня, согласно заявлению одного из супругов о расторжении брака с лицом, осужденным за совершение преступления на срок не менее 3 лет, проводилась государственная регистрация о расторжении брака, передает АПА.

После этого государственная регистрация о расторжении брака не будет проводиться по заявлению одного из супругов о расторжении брака с лицом, осужденным за совершение преступления на срок не менее 3 лет.

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