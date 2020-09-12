Главы функционирующих в Азербайджане неправительственных организаций обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ Стефану Висконти (Франция), Эндрю Шоферу (США), Игорю Попову (Россия) и международным организациям в связи с фактами незаконного переселения Арменией армян Ближнего Востока в оккупированный Нагорный Карабах.

«Незаконная деятельность агрессора Армении в находящихся под оккупацией Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах нашей страны обсуждается среди многих азербайджанских НПО и в связи с этим мы решили обратиться в международные организации», — говорится в обрашении.

Авторы обращения напомнили о том, что Армения, воспользовавшись ситуацией в регионе в своих грязных целях,неоднократно пыталась переселить армян из некоторых стран Среднего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, являющиеся признанными на международном уровне территориями Азербайджана.

«Этот процесс начался еще при Царской России, ускорился в период советской власти, продолжается и сегодня», — подчеркнуто в заявлении.

Они напомнили о том, что факты незаконного переселения, осуществляемого Арменией, были отмечен и в отчетах миссии ОБСЕ по расследованию фактов в 2005 году.

«ОБСЕ дважды отправила на оккупированные земли миссию по расследованию фактов и эти отчеты еще раз подтвердили незаконное переселение армян в Карабах. Кроме того, Армения уничтожила многие наши исторические и религиозные памятников. Тем временем Азербайджан восстановил одну армянскую церковь в Баку, в которой хранятся более 5000 книг на армянском языке.

1 сентября 2020 года правительство Армении начало осуществлять свой план для оказания помощи лицам, переселяемым из Ливана.

«Требуем, чтобы сопредседатели МГ ОБСЕ немедленно среагировали на незаконное переселение армян в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана со стороны Армении», говорится в обращении.

Minval.az