Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 28-31 градус тепла.

В Баку ночью ожидается 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

В регионах страны в основном будет без осадков. Ночью и утром в ряде горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35. В горах ночью ожидается 11-16, днем 20-24 градуса тепла.

Minval.az