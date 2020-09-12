В результате проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции мероприятий, направленных на предотвращение незаконной охоты и нарушение правил ношения гражданского оружия, на районной территории, именуемой Махмудчала, были задержаны жители села Хырмандалы Ш.Джафаров и Б.Теймуров.

У «черных охотников» обнаружили и изъяли 2 охотничьих ружья марки «Иж», на который у одного из задержанных не было документов, другие приспособления для охоты, 20 незаконно пойманных диких птиц.

Установлено, что три из пойманных птиц принадлежат породе султанка (султанская курица), попавшим к «Красную книгу», передает Репорт.

В РОП по факту ведется разбирательство.

Minval.az