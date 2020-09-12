Сегодня проходит 40 дней со дня смерти депутата Милли Меджлиса Азербайджана, председателя Совета аксакалов Фаттаха Гейдарова.

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поделился воспоминаниями о Ф.Гейдарове, с которым он дружил долгие годы: «Фаттах Гейдаров был моим другом и соратником. Я дружил с ним долгие годы. Конечно, найти такого друга очень трудно. Не каждому человеку удается найти настоящего друга, для этого важна единая мораль в жизни. Нас с Фаттахом Гейдаровым, который был настоящим мужчиной, объединяли единый моральный путь, паломничество. А самое важное, мы делились с ним трудностями, обменивались мнениями, обсуждали, что и как нужно делать».

Шейх отметил, что они дружили семьями: «Супруга Фаттаха Гейдарова Сахиба ханум очень порядочная женщина. Несмотря на то, что я шейхульислам, всегда преклонялся перед ней. Она сыграла важную роль в том, чего достиг Фаттах Гейдаров.

Гаджи Фаттах всегда был аксакалом на свадьбах моих детей. То есть, он всегда был близким человеком для нашей семьи. Его семья тоже всегда была родней для нас, у нас очень уважали его дочерей и сыновей во главе с Кямаледдином муаллимом. Мы поддерживаем такие отношения и сейчас», — цитирует его АПА.

А.Пашазаде отметил, что его первая встреча с Ф.Гейдаровым состоялась в Турции: «Фаттах Гейдаров относился ко мне искренне, как и я к нему. В то время в Нахчыване не было ни одной мечети. Посоветовавшись со мной, он построил прекрасную мечеть в Бабекском районе, она была первой в Нахчыване. Я тоже участвовал в ее открытии. Я заметил, как он прослезился! Он тогда занимал руководящую должность в Нахчыване и сделал много хорошего, был безгранично рад открытию мечети, он оказывал помощь и другим мечетям. Фаттах Гейдаров был настоящим аксакалом. Поэтому позднее его выбрали председателем Совета аксакалов».

Шейх отметил, что Ф.Гейдаров был одним из лучших соратников общенационального лидера Гейдара Алиева: «Гаджи Фаттах очень уважал великого лидера. Также и общенациональный лидер уважал его. Куда бы он не ехал, везде пропагандировал работу президента, говорил о нем. Потому что сердечно был привязан к нему, его семье, был верен им. Я много могу рассказать о его политической работе. Но все видели это, и поэтому лучше скажу о его моральных качествах, как о друге, товарище. Фаттах Гейдаров был человеком, всем сердцем привязанным и верным президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, уважал их, везде пропагандировал их работу. И они всегда уважали Фаттаха муеллима как аксакала.

Затем шейх поделился интересными воспоминаниями о Ф.Гейдарове: «У нас в «Тезе Пире» был простой человек, Молла Тахир, который занимался в основном поминками. Они когда-то виделись в Нахчыване, Фаттах Гейдаров знал его. Однажды узнал у меня адрес Моллы Тахира, мы поехали вместе. Этот молла снимал квартиру недалеко от бульвара, был бедным человеком. Мы пришли, хозяева дома хотели принести нам чай, но чего-то стеснялись. Фаттах муеллим сказал: не стесняйтесь, принесите чай, выпью его, может даже и поем с вами, если угостите (смеется). Он не забывал прошлое, друзей, поддержку, оказанную когда-то. Поэтому я любил его за такой характер, за простоту. Не каждому дано иметь такого друга, соратника. Его потеря – большая боль для меня».

Minval.az