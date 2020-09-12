Для более полного обеспечения интересов работников и работодателей в системе трудовых прав будут многочисленные новшества, опирающиеся на местный и прогрессивный международный опыт.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на «Online B2G Forum» Клуба «Caspian Energy».

Бабаев довел до внимания пакет социальной поддержки, охватывающий 12 мер по 4 направлениям, осуществляемого в период пандемии согласно поручениям президента Ильхама Алиева, проинформировал о сохранении занятости и доходов от заработной платы работников, материальной поддержке частных предпринимателей, мерах продовольственной поддержки, программе единовременных выплат, социальной защите, программах самозанятости и оплачиваемых общественных работ.

Он отметил, что как положительный результат проведенных мер были увеличены — число трудовых договоров, фонд заработной платы, социальные выплаты.

Министр также довел до внимания успехи и инновационные преимущества проекта DOST, то, что с прошлого года было создано 3 Центра DOST, что услугами этих центров воспользовались 8 районов столицы, что в настоящее время в 7 городах и районах проводятся работы по открытию Центров DOST.

Он также рассказал о преимуществах и функциональных возможностях портала «E-sosial», о том, что в настоящее время министерство оказывает 53 электронные услуги, в том числе, 26 проактивных услуг, что в пользование будут переданы еще 57 электронных услуг, 7 из которых будут запущены до конца этого года. В следующем году число электронных услуг достигнет 100, проактивных услуг – 51, то есть, из 132 услуг 76% будут электронизированы, передает Тренд.

Бабаев отметил работы по модернизации в цифровой плоскости услуг занятости, добавив, что разрабатываются подсистема «Трудовые отношения и занятость», карта занятости, реестр занятых лиц. Он подчеркнул, что в следующем году в системе трудовой инспекции будет завершено введение антикоррупционных стандартов ISO-37001. Предусмотрено много изменений в Трудовом кодексе, в который будут включены такие понятия «сотрудник с семейными обстоятельствами», «дистанционная работа (работа на расстоянии)», «телеработа» и пр. Изменения, которые планируется внести в Трудовой кодекс, будут связаны с недопущением косвенной дискриминации в трудовых отношениях, пресечением ряда злоупотреблений при подписании и применении трудового договора, а также при заключении временного трудового договора, предвзятым, необъективным характером изменения трудовых условий работника, продление трудового отпуска работникам, являющимся ветеранами войны, и т.д.

Для активизации диалога между представителями бизнеса и госструктурами была обсуждена инициатива о создании постоянной Рабочей группы между министерством труда и социальной защиты населения и «Caspian Energy Club».

Minval.az