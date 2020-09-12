В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой о мерах по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, c утра 12 сентября структуры исполнительной власти города Баку в очередной раз проводят дополнительные усиленные дезинфекционные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти столицы.

К дезинфекционным работам привлечены две тысячи сотрудников коммунальных служб

и 40 единиц спецтехники.

Дезинфекционные работы будут проведены до вечернего часа как в центре столицы, так и на улицах в поселках и жилых массивах.

К проведению дезинфекционных работ также привлечен личный состав МВД и 20 автотранспортных средств специального назначения.

Minval.az