Актер театра КВН «Планета Парни из Баку», многократный чемпион Азербайджана Алекпер Алиев опроверг информацию, что в отношении ООО «Планета парни из Баку LTD» составлен административный протокол за несоблюдение правил карантинного режима.

В азербайджанских СМИ распространилась информация, что протокол будет рассмотрен и по нему вынесут соответствующее решение в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой. Протокол составлен на основании статьи 211.2 (нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами) Кодекса об административных правонарушениях АР. Согласно этому административному правонарушению, юридические лица штрафуются на 400 манатов.

Алекпер Алиев же в свою очередь утверждает, что театр КВН «Планета Парни из Баку» никто не штрафовал.

«Это фейк. Мы соблюдаем правила карантина, поэтому никто не может нас обвинить в нарушениях. Мы даже маски начали носить до того, как в Азербайджане объявили карантин, так как часто летали в Москву. Мы всегда соблюдаем дистанцию. За что нас могут оштрафовать?» — цитирует Алиева Sputnik Азербайджан.

Он предполагает, что их театр могут перепутать с маркетом, расположенным в парке имени Сабира, который также носит название «Планета Парни из Баку».

Minval.az