В составе Ассоциации туризма Азербайджана впервые создан Комитет по защите прав туристов.
Комитет будет оказывать помощь в решении проблем, с которыми сталкиваются туристы, сообщает Report.
Руководство структурой поручено эксперту по туризму Рахману Гулиеву.
«Проблемы, с которыми сталкиваются туристы, во многих случаях не решались. Вновь созданный Комитет по защите прав туристов будет оказывать юридическую помощь как некоммерческая организация. Наша главная цель — устранить пропасть, недоверие между туристами и туристическими компаниями”, — сказал Р.Гулиев.
По его словам, к работе в комитете будут привлекаться юристы: «Особенно в период пандемии туристы столкнулись с рядом проблем в вопросе возврата авиабилетов, отмены турпакетов, размещения в отелях. Решение этих проблем является важным вопросом».
В ближайшее время будут запущены сайт Комитета по защите прав туристов и горячая линия. Туристы, столкнувшиеся с какими-либо проблемами во время путешествия, смогут обратиться в Комитет.