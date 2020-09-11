В составе Ассоциации туризма Азербайджана впервые создан Комитет по защите прав туристов.

Комитет будет оказывать помощь в решении проблем, с которыми сталкиваются туристы, сообщает Report.

Руководство структурой поручено эксперту по туризму Рахману Гулиеву.

«Проблемы, с которыми сталкиваются туристы, во многих случаях не решались. Вновь созданный Комитет по защите прав туристов будет оказывать юридическую помощь как некоммерческая организация. Наша главная цель — устранить пропасть, недоверие между туристами и туристическими компаниями”, — сказал Р.Гулиев.

По его словам, к работе в комитете будут привлекаться юристы: «Особенно в период пандемии туристы столкнулись с рядом проблем в вопросе возврата авиабилетов, отмены турпакетов, размещения в отелях. Решение этих проблем является важным вопросом».

В ближайшее время будут запущены сайт Комитета по защите прав туристов и горячая линия. Туристы, столкнувшиеся с какими-либо проблемами во время путешествия, смогут обратиться в Комитет.

Minval.az