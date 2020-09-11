12 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью в некоторых местах на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-31, в Баку ночью 19-21, днем 28-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью — 10-15, днем — 19-24 градуса тепла.

Minval.az