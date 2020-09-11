Продолжаются мероприятия с целью поэтапного смягчения с 5 августа 2020 года особого карантинного режима, примененного в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджанской Республике.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией с 06.00 14 сентября 2020 года возобновляется деятельность Бакинского метрополитена.

В связи с тем, что в субботу и воскресенье до 30 сентября 2020 года общественный транспорт не работает, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября пассажироперевозки в метро осуществляться не будут.

C учетом существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и во избежание новых случаев заражения вирусом, граждан просят соблюдать требования действующего карантинного режима и медико-профилактические правила.

Minval.az