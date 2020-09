Северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в хорошем состоянии, заявил президент США Дональд Трамп.

«У Ким Чен Ына всё в порядке со здоровьем. Никогда не недооценивайте его!» — написал американский президент в Twitter.

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020