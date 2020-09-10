Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало новости об отзыве дипломатов из Швеции.

Начальник пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, что сотрудники посольства Азербайджана в данной стране продолжают работу в прежнем порядке.

“Информация, распространившаяся в некоторых СМИ об отзыве дипломатических представителей Азербайджана из Швеции, не соответствует действительности. Сотрудники посольства нашей страны в Королевстве Швеция продолжают дипломатическую деятельность в данной стране», — добавила спикер МИД.

Minval.az