Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял координатор-резидента ООН в Азербайджанской Республике Гулама Исакзаи, передает пресс-служба МИД.

Стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном и всестороннем сотрудничестве между ООН и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе против пандемии коронавируса (COVID-19), получила высокую оценку и было отмечено, что в настоящее время идут обсуждения формата и модальности заседания специальной сессии на высоком уровне.

Министр Джейхун Байрамов рассказал об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, последней провокации армянских вооруженных сил в направлении Товузского района Азербайджана на границе двух стран, целях, преследуемых Арменией этой заранее спланированной военной провокацией, а также о том, что Азербайджан поднимает этот вопрос в рамках международных организаций, в том числе о письме, направленном Генеральному секретарю ООН по этому поводу.

Координатор-резидент ООН Гулам Исакзаи упомянул заявление Генерального секретаря ООН о недавнем инциденте, произошедшем на границе двух государств, отметил активную роль Генерального секретаря ООН в этом вопросе и подчеркнул, что ООН заинтересована в мирном решении конфликта.

На встрече обсуждались инициативы о проведении совместных мероприятий, посвященных 75-летию ООН.

Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az