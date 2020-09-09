10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но днем местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-23, днем 28-31 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-21, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az